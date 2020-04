30. apríl 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Novinky z hokejového Popradu: Keď nepríde pomoc od štátu alebo SZĽH, tak...

Momentálna situácia ohľadom hokejových klubov na Slovensku nie je ružová. Každý zápasí s finančnými problémami a inak to nie je ani v Poprade.

Pandémia koronavírusu škrtla plány všetkým. Aj popradskému klubu, kde sa ku aktuálnej situácii vyjadril pre oficiálnu stránku klubu hkpoprad.sk predseda predstavenstva Ľudovít Jurinyi.

Aký je stav kádra?

Keďže sa sezóna Tipsport Ligy 2019/2020 predčasne skončila, kluby tak mali viac času uvažovať, čo s hráčmi. Na jednej strane im hral do karát čas, no na druhej nepriali zlé podmienky s financiami. „Stihli sme sa dohodnúť s jedným odchovancom a na jedného si uplatniť opciu. V priebehu ročníka sme sa predbežne dohodli s niekoľkými legionármi,“ ozrejmil riaditeľ HK Poprad, no jedným dychom dodal, že prioritou sú sponzorské zmluvy a vyrovnávanie zväzkov.

„Čakáme doplatenie plnenia z Pro Hokeja a verím, že kluby získajú pomoc od štátu alebo SZĽH. Ak sa to nepodarí, klub nebude možno schopný naplniť hráčske zmluvy a budeme ich musieť v momentálnej situácii ukončiť,“ netají sa Ľudovít Jurinyi.

Aj podpora fanúšikov

Je teda zrejmé, že na pohyby v kádri, si v najbližších dňoch budeme musieť počkať. „V rámci marketingovej stratégie predstavujeme hráčov prostredníctvom našich kanálov až po podpísaní konkrétnych zmlúv. Všetko ale bude záležať na momentálnej situácii, ktorá vládne nielen v našom športe. Veľa môže zavážiť aj pomoc zo strany fanúšikov napríklad podporou klubu cez transparentný účet,“ priznal šéf klubu.

Prednosť má mládež

Letná príprava pri „áčku“ je zatiaľ v nedohľadne, preto sa vedenie kamzíkov sústredí na mládežnícke mužstvá. „Mali sme prvé stretnutie s trénermi a pracujeme s myšlienkou, že hlavní tréneri budú kontaktovať deti, a v priebehu mája sa začnú pripravovať na novú sezónu. Samozrejme na vonkajších športoviskách a v súlade s usmerneniami a opatreniami odobrenými hlavným hygienikom,“ povedal predseda predstavenstva. A čo tréneri mládeže? „Budúci týždeň dôjde k rozdeleniu a schváleniu trénerov pre nový ročník. Pracovať budú môcť aj vďaka opatreniu na pomoc klubom od SZĽH, ktorý prispeje na mládež,“ uzavrel.

Zdroj: Dnes24.sk