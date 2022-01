7 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Obohaťte si nový rok chutnými plnenými orieškamI+FOTORECEPT Plnené vlašské oriešky patria medzi jedny z obľúbených sviatočných pochutín. Pripravte si ich napríklad k pravoslávnym Vianocami, ide o jednoduchý recept. Vanessa Plavčanová Recept na dnes

Vanessa Plavčanová Recept na dnes Obohaťte si nový rok chutnými plnenými orieškamI+FOTORECEPT Plnené vlašské oriešky patria medzi jedny z obľúbených sviatočných pochutín. Pripravte si ich napríklad k pravoslávnym Vianocami, ide o jednoduchý recept.

Na prípravu orieškov budeme potrebovať:

400 g hladkej múky

150 g mletých orechov

150 g práškového cukru

250 g masla alebo margarínu

Na plnku si pripravíme:

3 dl mlieka

1 vanilkový puding

150 g masla

100 g práškového cukru

50 g mletých orechov

Postup:

1. Najprv si pripravíme všetky potrebné suroviny.

2. Do väčšej misy dáme hladkú múku, pridáme mleté orechy, práškový cukor, maslo alebo margarín a všetko spolu dobre zmiešame. Zo surovín si vypracujeme cesto.

3. Cesto zabalíme do potravinárskej fólie a následne necháme v chladničke aspoň 30 minút, aby sa s ním neskôr lepšie pracovalo.

4. Cesto vyberieme z chladničky a začneme s plnením formičiek tak, aby v strede formičky ostala priehlbinka, ktorú neskôr vyplníme plnkou.

5. Naplnené formičky vložíme do predhriatej rúry a pečieme na 180° približne 10 minút.

6. Upečené oriešky vyberieme z rúry a počkáme 5 minút aby trochu vychladli a lepšie sa vyberali z formičiek.

7. Zatiaľ čo nám budú oriešky chladnúť si pripravíme krémovú orieškovú plnku.

Plnka:

1. Najprv si uvaríme vanilkový puding z mlieka a pudingového prášku, ktorý následne necháme vychladnúť.

2. Vyšľaháme si maslo s práškovým cukrom ku ktorému pridáme mleté orechy a po lyžiciach vychladnutý puding. Krémom následne zlepíme dve polovice orieškov dokopy, z ktorých nám vznikne jeden celý oriešok.

3. Na záver oriešky vyváľame v práškovom cukre.

Všetko podstatné ešte raz nájdete aj v priloženej fotogalérii.

7 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk