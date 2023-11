2 Galéria Zdroj: TASR/AP Obrovská TRAGÉDIA: Pred hotelom sedeli nič netušiaci ľudia, VRAZILO do nich auto! Päť obetí si vyžiadala tragédia pred hotelom. Do ľudí vrazilo auto. 6. november 2023 Zo zahraničia

6. november 2023 Zo zahraničia Obrovská TRAGÉDIA: Pred hotelom sedeli nič netušiaci ľudia, VRAZILO do nich auto! Päť obetí si vyžiadala tragédia pred hotelom. Do ľudí vrazilo auto.

Päť ľudí vrátane dvoch detí prišlo o život po tom, ako auto vrazilo do hostí sediacich pred hotelom v austrálskom kúpeľnom meste Daylesford. Niekoľko ďalších osôb utrpelo zranenia. Oznámili to v pondelok tamojšie úrady, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.

Dievča zomrelo po prevoze do nemocnice

Štyri osoby zomreli priamo na mieste nehody, ku ktorej došlo v nedeľu večer. Piatou obeťou je dievča, ktoré letecky previezli do nemocnice, kde však neskôr zraneniam podľahlo.

Vozidlo typu SUV narazilo podľa polície na obrubník a potom prešlo cez trávnatú plochu pred hotelom Royal Daylesford, na ktorej sa nachádzalo vonkajšie posedenie tamojšieho pubu. „V tom čase tam bolo veľké množstvo ľudí sediacich pri stoloch… vozidlo narazilo do týchto stolov a ľudí,“ povedal novinárom tamojší policajný komisár Shane Patton.

Príčinu ešte nepoznajú

Polícia dosiaľ nekonkretizovala, či boli obete v príbuzenskom vzťahu ani či bola faktorom pri nehode rýchlosť vozidla. Oznámila len, že usmrtené osoby neboli miestni obyvatelia.

Príčina a okolnosti nehody dosiaľ nie sú známe.

Vodičom auta bol 66-ročný muž, ktorého previezli do nemocnice so zraneniami, ale podľa lekárov nie je v ohrození života. Podrobil sa aj dychovej skúške, avšak požitie alkoholu nezistila. Polícia ho plánuje vypočuť, keď ho prepustia z nemocnice, k čomu by malo dôjsť ešte v priebehu pondelka.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Twitter.com/Olivia Jenkins

Zdroj: TASR