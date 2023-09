Zdroj: TASR/Ján Krošlák Obrovská TRAGÉDIA pri Košiciach: Žena našla svojho muža utopeného v ŽUMPE! Napriek odvážnym susedom sa muža už nepodarilo zachrániť. 29. september 2023 Krimi

29. september 2023 Krimi Obrovská TRAGÉDIA pri Košiciach: Žena našla svojho muža utopeného v ŽUMPE! Napriek odvážnym susedom sa muža už nepodarilo zachrániť.

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Vo štvrtok došlo v obci Valaliky k veľkej tragédii. Žena našla svojho manžela padnutého v žumpe.

Podľa informácií portálu Noviny.sk ho zo žumpy následne vytiahli dvaja susedia a začali s oživovaním. Bohužiaľ, nepodarilo sa im ho oživiť a nepodarilo sa to ani záchranárom po ich príchode na miesto.

„Sused prišiel, videl len nohy, ako mu trčali. Samozrejme, už pani manželka volala prvú pomoc. Vytiahol ho za nohy a snažil sa mu dať prvú pomoc. To, ako ten človek umrel, nikomu by som neželala takto umrieť, on bol veľmi dobrý človek,“ uviedla pre Noviny.sk obyvateľka Valalík.

Prípad rieši aj polícia. „Privolaný obhliadajúci lekár predbežne na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny úmrtia bola nariadená pitva,“ uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že v súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Bližšie okolnosti prípady sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR