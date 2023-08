4 Galéria Zdroj: Twitter.com/Policie ČR Obrovský TRAPAS polície! Omylom zverejnila svoje HESLO do systému Na policajnej fotke vidno heslo do systému. Navyše je úplne primitívne. 31. august 2023 Zo zahraničia

Spomínate si na kauzu Národného bezpečnostného úradu SR z roku 2006, kedy sa prevalilo dnes už legendárne heslo „nbusr123“? Niečo podobne kuriózne aktuálne riešia naši západní susedia.

Česká polícia sa chcela vo štvrtok (31. augusta) pochváliť novými meracími stanicami. „Sedem nových meracích staníc na presnejšie a rýchlejšie zadokumentovanie dopravných nehôd už pomáha policajtom v Královohradeckom kraji. Výrazne sa vďaka nim skráti doba dopravných obmedzení na mieste nehody,“ napísala česká polícia na sociálnej sieti Twitter.

Primitívne heslo

K príspevku muži zákona pripojili aj fotografie, pričom jedna z nich zobrazuje pracovný laptop. Netrvalo dlho a ľudia si na ňom všimli prilepený lístoček. Upozornil na to portál tn.cz.

Problém je, že na lístočku bolo napísané heslo.

„Fotka bola dokonca dostatočne kvalitná, aby bolo možné prečítať celé heslo. To bolo naviac až smiešne jednoduché. Citlivé údaje od nesprávnych rúk delilo iba primitívne heslo Policie123,“ informuje portál.

Nenechali na nich nitku suchú

Pod príspevkom na sociálnej sieti sa už množia uštipačné komentáre. „Policie123 je kvalitné a silné heslo!“ napísal jeden z komentujúcich. „Heslo Policie123 do notebooku je zložité, a tak ho treba mať aj na nálepke hneď vedľa displeja,“ komentuje ďalší a iný zase pridáva: „Keby k nám na strednú nechodili policajti z IT a nenechali nás na ich telefónoch lustrovať ľudí v databáze občanov, tak by som z toho bol snáď aj v šoku.“

