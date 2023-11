Zdroj: Dnes24.sk Očakávania vystriedalo veľké sklamanie: Diváci zúria, šou Big Brother je vraj nepozerateľná! Markíza sa po 18-tich rokoch rozhodla vrátiť k matke všetkých reality šou. Zo slov divákov však zatiaľ cítiť veľké sklamanie! 23. november 2023 TOS Lifestyle

23. november 2023 TOS Lifestyle Očakávania vystriedalo veľké sklamanie: Diváci zúria, šou Big Brother je vraj nepozerateľná! Markíza sa po 18-tich rokoch rozhodla vrátiť k matke všetkých reality šou. Zo slov divákov však zatiaľ cítiť veľké sklamanie!

Slovenská Markíza a česká Nova spojili sily, aby po rokoch priniesli divákom jednu z najslávnejších reality šou Big Brother. Denne pribúdajú nové epizódy, živé prenosy z vily a sobota patrí vyraďovaniu, počas ktorého hlasujú diváci a ktoré je tiež vysielané naživo.

V komentároch na sociálnych sieťach je však cítiť veľké sklamanie z celej šou, ktorá vraj nemá žiadnu šťavu a je to jeden veľký chaos, v ktorom sa diváci často nevedia zorientovať. Všetko vyvrcholilo práve po skončení vyraďovacieho večera.

Spätná väzba od divákov

„Úprimne, tešila som sa na tento projekt, ale fakt nie je na čo pozerať. Tento Big Brother nemá ani hlavu ani pätu. Bohužiaľ,“ okomentovala prenos jedna zo sklamaných diváčok.

„Priamy prenos? Zasekané, neprehľadné, prakticky opäť o ničom ako klasické rekapitulačné diely. Žiadne priebežné výsledky, jednoducho nič. Až brutálne to smrdí amatérskym spracovaním. Horšie som nevidel nikde vo svete a to je fakt smutné,“ uviedol ďalší fanúšik šou, s ktorým mnohí súhlasia.

„Prečo je to všetko také amatérske? Trápne úlohy, zlá úprava, zvuk, komentár, neznalosť pravidiel samotnou produkciou… Možno aj prvá séria pred x rokmi bola prepracovanejšia,“ myslí si Pavol.

Rozbehne sa to?

Niektorí píšu, že s pozeraním šou nadobro končia, ďalšia časť nespokojných divákov naďalej verí, že sa to zlepší.

„Je to stále rovnaká nuda alebo sa to už rozbehlo?“ píše sa pod jedným z posledných príspevkov. „O koľko dielov sa to konečne bude dať pozerať?“ pridala sa ďalšia.

Negatívne komentáre nateraz každopádne ovládli instagramový profil šou. Kým v prípade mnohých iných reality šou sú na pretrase samotní súťažiaci, v tomto prípade ide najmä o tvorcov. Uvidíme teda, či „vychytajú muchy“ a šou bude pre divákov atraktívnejšia alebo sa s ňou negatívne ohlasy ponesú až do samého konca.

Zdroj: Dnes24.sk