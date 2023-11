Zdroj: Dnes24.sk Internetový obchod Temu zobral Slovensko útokom: Čo o ňom treba vedieť? Jeho aplikácia je na Slovensku v posledných mesiacoch tou najsťahovanejšou. Len málokomu nevyskakujú reklamy. Slovákov pobláznil čínsky e-shop. Je seriózny? 22. november 2023 TOS Technológie

Reklama s lákavým módnym kúskom za dve eurá… Ak sa pýtate, či nejde o podvod, určite nie ste určite sami. A rovnakú otázku si najnovšie kladú mnohí aj v prípade internetového obchodu Temu. Čo o ňom vlastne vieme?

Čo to je?

V prvom rade, ide o čínsky internetový obchod, ktoré ohromil nielen Slovensko, ale aj mnohé ďalšie kúty sveta. Spoločnosť je pre európsky trh registrovaná v Írsku.

Niektorí Temu, ktorý vstúpil na trh v roku 2022 a odvtedy postupne expanduje do sveta, porovnávajú s webmi ako AliExpress, Shein či Wish. Ale presne nesedí ani jedno z nich. Shein sa primárne zameriava na módu, zatiaľ čo Temu je viac všeobecný. Wish a AliExpress majú dlhšie dodacie lehoty či poskytujú menej času na vrátenie tovaru.

Nepredvídateľná kvalita

Podľa špecializovaného servera ZDNET, produkty sú skutočné a dodacia doba býva okolo dvoch týždňov. Keď balík príde neskôr, dostanete ako ospravedlnenie kredit vo výške 5 eur na ďalší nákup.

„Čo sa týka kvality, niektorí zákazníci tvrdia, že produkty, ktoré si objednali, vyzerajú trochu inak ako na webovej stránke alebo majú nižšiu kvalitu, než očakávali,“ uvádza ZDNET s tým ale, že v mnohých iných prípadoch zákazníci uvádzajú produkty v očakávanej kvalite a v podobe ako na produktovej fotografii.

Kvalitu produktu možno teda označiť za nepredvídateľnú, to je ale riziko aj pri mnohých iných, vrátane európskych internetových obchodoch.

Zdroj: Dnes24.sk

