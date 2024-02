14. február 2024 Rastislav Búgel Technológie Odhalili ZOZNAM najčastejšie používaných hesiel: Je medzi nimi aj to vaše? ZMEŇTE si ho! Odborníci ukázali desať najčastejšie používaných hesiel. Útočníci ich dokážu odhaliť rýchlosťou blesku.

V dnešnom uponáhľanom svete používame množstvo internetových služieb. Zapamätanie si hesiel do rôznych aplikácií môže robiť poriadne problémy. Viacerí ľudia preto siahajú po nebezpečnom riešení – používajú jednoduché heslá.

V najhoršom prípade dokonca svoje jednoduché heslo využívajú na prihlasovanie sa do hneď niekoľkých online služieb.

Najnovší výskum tímu Red9 odhalil, že niektoré heslá sú také slabé, že ich útočník dokáže odhaliť za niekoľko málo sekúnd. Upozornil na to portál Mirror.

Najobľúbenejšie heslo

Red9 uviedlo, že aj napriek dlhoročným varovaniam ostáva najpoužívanejším heslom kombinácia 123456. Podľa odborníkov sú tak v ohrození milióny ľudí.

Podľa zverejnených dát je jasné, že používatelia uprednostňujú heslá pozostávajúce zo šiestich znakov.

Skvelé rady

Ako by malo vyzerať správne heslo? „Použitie kombinácie veľkých a malých písmen, číslic a špeciálnych znakov a vyhýbanie sa ľahko uhádnuteľným informáciám, ako sú mená a narodeniny, môže výrazne zvýšiť odolnosť hesiel proti neoprávnenému prístupu,“ povedal Mark Varnas, zakladateľ Red9.

Svoje heslá by ste mali pravidelne aktualizovať a rovnaké heslo by ste nemali používať na prístup do viacerých služieb.

Aké sú najpoužívanejšie heslá? Nájdete ich na ďalšej strane!

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk