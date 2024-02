13. február 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska ŠOKUJÚCE výsledky kontrol bazárov: Našli aj auto STOČENÉ o 110-tisíc kilometrov! Až šestina kontrolovaných autobazárov predávala autá so stočenými kilometrami. Našli aj auto, ktoré malo na tachometri o 110-tisíc kilometrov menej ako v skutočnosti.

Až šestina autobazárov na Slovensku predáva autá so stočenými kilometrami. Na základe výsledkov kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) o tom informoval portál spravy.rtvs.sk.

Najviac áut so stočenými kilometrami SOI odhalila v Nitrianskom kraji, nasledovali Bratislavský, Prešovský, Košický a Trnavský kraj.

K neoprávnenej manipulácii s odometrom došlo na autách značiek Citroën, Mazda, Mercedes, Peugeot, Renault, Škoda a Volkswagen.

Verili klientovi

Ako informoval server, pokutu za stočené kilometre dostal aj autobazár Avizo. Ten mal auto so stočenými kilometrami kúpiť od klienta, pričom problém odhalili až kontrolóri.

„Tým, že to bol klient, ktorého aj poznáme, tak sme mu verili. Došlo k podnetu od iného klienta a boli sme kontaktovaní SOI. Samozrejme, po tejto zlej skúsenosti sme automaticky začali všetky autá kontrolovať,“ vyjadril sa predajca autobazáru Marcel Mátyás.

V priemere boli stočené o 47-tisíc km

SOI si posvietila na 50 prevádzok. Porušenia našli v 8 z nich. „V priemere došlo pri neoprávnenej manipulácií s odometrom k „stočeniu“ kilometrov u kontrolovaných motorových vozidiel o 47 000 km, pričom najmenší zistený rozdiel bol 18 517 km a najviac bolo vozidlo „stočené“ o 110 123 km,“ informuje SOI.

„Je tam úplne iná trhová cena, pokiaľ má auto 120 000 km, tak nebude stáť ja neviem 6 000, bude stáť 8 000 to auto,“ vysvetľuje Lucia Cambelová, majiteľka Autobazáru Cambelová.

Aká pokuta im hrozí?

Kúpa auta so stočenými kilometrami sa môže jeho budúcemu majiteľovi poriadne vypomstiť. "To auto je reálne staršie. Dokáže sa oveľa skôr pokaziť, poprípade dokážu niektoré základné systémy zlyhať a to auto bude nepoužiteľné, čiže treba si na to dávať pozor,“ uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz.

Na internete existuje viacero stránok, na ktorých si záujemca môže overiť, či kupované auto nemá náhodou menej kilometrov ako pred niekoľkými rokmi. Pokiaľ autobazár zatají skutočný stav najazdených kilometrov, hrozí mu pokuta až do výšky 100-tisíc eur.

