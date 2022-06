Zdroj: TASR/Martin Baumann ODKAZ prezidentky ku koncu školského roka: Život na jednom vysvedčení nestojí! Učiteľom i ďalším zamestnancom škôl Zuzana Čaputová poďakovala za celoročné úsilie. Vyjadrila sa aj k učiteľským platom. 30. jún 2022 Správy Zo Slovenska

30. jún 2022 Správy Zo Slovenska ODKAZ prezidentky ku koncu školského roka: Život na jednom vysvedčení nestojí! Učiteľom i ďalším zamestnancom škôl Zuzana Čaputová poďakovala za celoročné úsilie. Vyjadrila sa aj k učiteľským platom.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Život na jednom vysvedčení nestojí, povzbudila prezidentka SR Zuzana Čaputová žiakov pri príležitosti konca školského roka. Učiteľom i ďalším zamestnancom škôl poďakovala za celoročné úsilie. Snaha štátu o vytvorenie lepších podmienok podľa nej stále nie je dostatočnou prioritou. Myslí si, že platové podmienky v školstve nemožno považovať za uspokojivé.

Unavaní učitelia

„Aj keď niečo nevyšlo podľa vašich predstáv, život na jednom vysvedčení nestojí. Berte to ako možnosť poučiť sa z chýb a v budúcnosti na sebe zapracovať,“ prihovorila sa prezidentka žiakom na sociálnej sieti. Vyzdvihla snahu a poctivosť, ktorú celý rok vkladali do učenia.

Učitelia a zamestnanci škôl podľa prezidentky musia byť dnes veľmi unavení. Dopadá na nich podľa nej ťažoba zvládania pandémie, neustálych zmien a reorganizácie vyučovania pre karantény, ktorým čelili väčšiu časť roka, ale aj dobiehania po dištančnom vyučovaní. „A na mnohých aj zo zvládania začleňovania detí utekajúcich pred vojnou do svojich tried a škôl. A to všetko v podmienkach nášho školstva – vrátane platových, ktoré jednoducho nemožno považovať za uspokojivé,“ skonštatovala.

Poďakovanie rodičom

Mrzí ju, keď sleduje, že snaha štátu o vytvorenie podmienok pre učiteľov, aby dokázali vytvárať pre deti čo najlepšie podmienky na vzdelanie, zjavne nie je stále dostatočnou prioritou. „Želám si, aby sa tak stalo čím skôr,“ dodala.

Prezidentka ocenila aj rodičov za trpezlivosť a podporu ich detí pri učení. „Prosím, ak aj vysvedčenia vašich detí nie sú podľa vašich predstáv, buďte stále pre nich predovšetkým oporou, aby bol pre vaše deti domov miestom ich bezpečia,“ uviedla.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR