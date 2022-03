OHAVNÝ čin v meste Černihiv: Rusi ZASTRELILI desať ľudí, ktorí čakali na chlieb!

Informovala o tom tlačová agentúra Reuters. Veľvyslanectvo neuviedlo dôkazy, ktoré má o útoku. Oznam zverejnilo na svojom oficiálnom účte na Twitteri a na Facebooku.

„Ruské sily dnes zastrelili desať ľudí stojacich v rade na chlieb v Černihive. Takéto strašné útoky musia prestať. Posudzujeme všetky dostupné možnosti, ktoré zabezpečia, aby sa všetci zodpovedali za akékoľvek kruté zločiny na Ukrajine,“ napísala podľa Reuters ambasáda USA.

Rusko nazýva svoje vojenské akcie na Ukrajine „špeciálna operácia“. K oznámeniu americkej ambasády sa zatiaľ nevyjadrilo. Moskva popiera, že mieri na Ukrajine na civilistov.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.



According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif