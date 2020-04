27. apríl 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Olympijský medailista putoval z karantény do nemocnice: Čo sa Vlčekovi STALO? FOTO

Desaťnásobný majster sveta a trojnásobný medailista z olympijských hier Erik Vlček išiel po príchode zo zahraničia do karantény. Musel ju ale ukončiť.

Rýchlostný kanoista mal smolu počas hrania nohejbalu počas povinnej dvojtýždňovej karantény, ktorú strávil s ďalšími kolegami v lodenici v Komárne.

Sanitkou do nemocnice

Člen štvorkajaku, ktorý zbiera cenné kovy po všetkých významných podujatiach, mal nešťastný úraz, ktorý bol natoľko vážny, že pre neho musela prísť sanitka. "Počas karantény sme si čas krátili aj rôznymi inými športovými aktivitami. Zvykli sme hrať aj nohejbal. Mne sa podarilo nešťastne skočiť a dopadnúť na nohu tak, že som si vnútrokĺbovo zlomil nohu. Karanténu som tak opustil o deň skôr. Bohužiaľ, v sanitke, nie po vlastných nohách. Ďalšia karanténa ma tak čakala aj v nemocnici, keďže sa museli uistiť, či nie som nakazený koronavírusom. Po tom, ako mi urobili testy, ktoré boli negatívne, ma mohli previezť na oddelenie,“ opísal situáciu pre portál olympic.sk Vlček.

Nebyť pandémie…

Vlček musel absolvovať karanténu kvôli tomu, že sa s ostatnými členmi slovenského tímu vrátil zo zimného sústredenia v zámorí. Aj to museli ukončiť skôr, pretože sa situácia ohľadom šíriaceho sa vírusu COVID-19 čoraz zhoršovala a návrat na Slovensko by sa im mohol skomplikovať. „Ak by nenastala táto situácia, nemuseli by sme sa vrátiť na Slovensko a možno by mi ani nenapadlo hrať nohejbal a podobné aktivity. Moja zlomenina vyplynula z celej tejto situácie a z toho, že som robil veci, ktoré by som za bežných okolností nerobil,“ priznal rodák z Komárna.

Aký je jeho stav?

Od operácie ubehli už dva týždne, no na pravú nohu nebude môcť ešte nejaký čas stúpiť, ani ju inak zaťažovať. "Nohu v ortéze budem mať ešte mesiac, až potom budem môcť na ňu stúpiť. Do tej doby ju nemôžem zaťažovať a musím dávať pozor, aby sa všetko správne zrástlo. Dúfam, že nenastanú ďalšie komplikácie a budem môcť absolvovať rehabilitáciu,“ dúfa päťnásobný účastník olympijských hier.

V júni do kajaku

Niet pochýb o tom, že 38-ročný Vlček by už rád trénoval a sedel v kajaku, aby sa pripravoval na olympiádu v Pekingu. Tá sa ale neuskutoční v tomto roku ako bolo v pláne, ale kvôli pandémii koronavírusu ju presunuli na leto 2021. "Počítam, že už v júni by som mohol sadnúť do kajaku. Ak všetko pôjde, ako má, budem mať ešte päť mesiacov na prípravu a tréning na vode. Myslím, že času je dosť. Po novembri opäť nabehneme na zimnú prípravu a začneme všetko odznova, aby sme sa dostali tam, kde sme prestali,“ dodáva člen slovenskej K4.

