Zdroj: TASR/AP

Opäť udrú EXTRÉMY: Rúti sa k nám vlna tropických horúčav. TOTO bude najhorúcejší deň!

Uplynulé dni priniesli na naše územie príjemné ochladenie. To zotrvá na našom území ešte počas tohto víkendu, no začiatkom týždňa sa začne opäť otepľovať. A to výrazne.