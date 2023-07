Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj , TASR/Lukáš Mužla OPITÝ muž na elektrokolobežke zrazil malé DIEVČATKO! Skončilo v nemocnici Muž priamo na chodníku narazil do malého dievčaťa. Na elektrickej kolobežke jazdil opitý. 3. júl 2023 Krimi

Dopravní policajti riešili v nedeľu (2. júla) nehodu 2 kolobežkárov v obci Kľačany (okres Hlohovec).

K zrážke medzi dvomi kolobežkármi došlo poobede na chodníku, na rohu materskej školy.

Opitý zrazil malé dievča

„58-ročný muž išiel smerom do parku, keď na chodníku narazil do 7-ročného dievčatka na kolobežke bez pohonu. Tá skončila po zrážke so zranením nohy na zemi a z miesta nehody ju ihneď záchranári previezli do piešťanskej nemocnice,“ informuje polícia.

Dobrou správou je, že podľa predbežnej lekárskej správy by nemalo ísť o ťažké zranenia.

„Okrem porušenia povinností vodiča na e-kolobežke, jazdil muž navyše pod vplyvom alkoholu. Policajti mu v dychu namerali 0,37 mg/l čo je v prepočte 0,77 promile alkoholu v dychu. Za priestupky bude vodič riešený v správnom konaní,“ dodáva polícia.

