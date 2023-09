Zdroj: Pexels.com Opravár len otočil PÁČKOU a odišiel: Dôchodkyňa pri pohľade na účet skoro ONEMELA Miloslava mala problémy s umývačkou, a tak zavolala opravára. Ten spravil jediný pohyb a vystavil jej mastný účet. 10. september 2023 Zo zahraničia

10. september 2023 Zo zahraničia Opravár len otočil PÁČKOU a odišiel: Dôchodkyňa pri pohľade na účet skoro ONEMELA Miloslava mala problémy s umývačkou, a tak zavolala opravára. Ten spravil jediný pohyb a vystavil jej mastný účet.

Seniorka Miloslava, ktorá žije neďaleko Českých Budějovíc, mala problémy s umývačkou riadu. Vo štvrtok (7. septembra) preto zavolala na pomoc opravára.

Nepríjemný pohľad na účet

„Pán opravár prišiel okolo ôsmej a o štvrť na deväť odchádzal. Spustil umývačku, potom dal ruku pod drez a všetko začalo fungovať. Ja som zajasala, že je všetko v poriadku,“ povedala pre tn.cz staršia Češka.

Jej nadšenie však netrvalo dlho. Keď sa pozrela na účet, nezmohla sa na slovo. Uvidela na ňom sumu 1 150 korún (vyše 47 eur).

Ako prezradila, pravdepodobne, počas toho ako niečo vkladala pod drez, omylom pohla s páčkou na prívod vody do umývačky. Keď chcela umyť riad, na prístroji svietila varovná kontrolka a umývačka vydávala nezvyčajné zvuky.

Zásah do rozpočtu

Celá oprava tak podľa portálu spočívala v tom, že opravár posunul páčku na prívod vody do pôvodnej polohy. Zaúčtoval si za to 600 korún (vyše 24 eur), za cestu 400 korún (vyše 16 eur) a 150 korún ako daň (viac ako 6 eur).

Žena sa všetko snažila vyriešiť aj so zástupcami servisnej spoločnosti, no neuspela: „Mám dôchodok ľahko pod celorepublikovým priemerom. Aby som niekoho takto sponzorovala, to je pre mňa ťažké.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk