Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com V Grécku ZOMREL český turista: Manželka ho našla MŔTVEHO na hotelovej pláži Rodinná dovolenka sa zmenila na tragédiu. Žena objavila svojho mŕtveho manžela priamo na pláži. 9. september 2023 Zo zahraničia

9. september 2023 Zo zahraničia V Grécku ZOMREL český turista: Manželka ho našla MŔTVEHO na hotelovej pláži Rodinná dovolenka sa zmenila na tragédiu. Žena objavila svojho mŕtveho manžela priamo na pláži.

V piatok (8. septembra) sa v gréckom Koutsounari na Kréte udiala tragédia. Podľa portálu creativelive.gr tam na hotelovej pláži naposledy vydýchol český turista.

Lekári skonštatovali smrť

Čech si mal užívať dovolenku spolu so svojou manželkou.

Bola to práve ona, kto si všimol jeho bezvládne telo a okamžite spustila poplach. Podľa portálu muža prevzala sanitka a odviezla ho do nemocnice, no lekári už mohli iba konštatovať smrť.

Mal zdravotné problémy?

„Je potrebné poznamenať, že podľa informácií turista trpel chronickými srdcovými problémami a užíval lieky,“ píše portál.

Na tragédiu upozornil portál CNN Prima News, ktorý sa pokúsil osloviť aj české ministerstvo zahraničných vecí, no to zatiaľ na otázky neodpovedalo.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk