Opustila ho mladšia, predáva vilu. Bývalý prešovský župan sa zbavuje LUXUSNEJ nehnuteľnosti V inzercii medzi nehnuteľnosťami v Humennom sa objavila nevídaná ponuka! Kto sa trochu vyzná tak hneď vie, že obrovský vila na Jasenovskej ulici patrí bývalému županovi prešovského kraja Petrovi Chudíkovi.

„Ak snívate o bývaní v nádhernej vile, ktorá sa svojím výnimočným štýlom, riešením, dizajnom a použitím kvalitných materiálov radí k šperkom medzi nehnuteľnosťami, a k tomu ako bonus veľkorysý pozemok a super lokalita, určite vaše srdiečko zaplesá rovnako, ako to moje,“ začína inzerát na známom portáli Bazoš.sk.

Ako informuje Pluska.sk, nehnuteľnosť, ktorú realitná kancelária označila ako „diamant medzi nehnuteľnosťami,“ patrí Petrovi Chudíkovi, exžupanovi Prešovského samosprávneho kraja, bývalému poslancovi za HZDS a Smer.

Chudík je tiež lekárom a viedol sabinovskú polikliniku. Nedávno bol menovaný vládou za prednostu prešovského okresného úradu. Túto pozíciu už v minulosti zastával.

Bude sa sťahovať

Dôvodom predaja luxusnej nehnuteľnosti je koniec vzťahu s o 24 rokov mladšou partnerkou Dominikou – bývalou čašníčkou a recepčnou Dominikou (38). S tou sa údajne spoznal na oslave svojich 50. narodenín a dnes je ich spoločný domov na predaj.

Ako informuje Pluska, nehnuteľnosť je napísaná na Dominiku, no Chudík má na liste vlastníctva zriadené vecné bremeno a právo doživotného užívania.

Bývalý župan priznal, že sa sťahuje späť do Prešova a humenskú vilu predáva. “Áno, je to pravda. Ide o rodinnú záležitosť, nerád by som to rozoberal,” povedal pre portál a potvrdil aj to, že mu vzťah s mladšou partnerkou nevyšiel: “Rozišli sme sa, lepšie povedané, opustila ma."

Luxusný interiér

Dvojpodlažná rodinná vila s nadštandardnými parametrami, ako je podlahové kúrenie, krb a systém rekuperácie, je pripravená na okamžité nasťahovanie po jej predaji. Okrem toho má aj obytné podkrovie, garáž a zastrešenú terasu. Nachádza sa na celkovej ploche 600 metrov štvorcových na pozemku o rozlohe 2-tisíc metrov štvorcových.

Interiér prízemia má obývaciu halu s francúzskymi oknami, ktorá je elegantne spojená s jedálňou a terasou. Okrem toho sa tam nachádza aj luxusná nadrozmerná kuchyňa so špičkovými spotrebičmi a skrytou špajzou, detská izba, izba pre hostí, pracovňa, kúpeľňa a garáž pre dve autá so sekčnou bránou.

"Táto exkluzívna a veľmi zriedkavá ponuka je určená pre náročných a solventných klientov,” píše sa na stránke Diamondreality­.sk. Cena vily uvedená nie je, je vecou dohody. Pre Plusku ju maklérka odhadovala na 670-tisíc eur.

