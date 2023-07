Zdroj: TASR/Martin Baumann Orbánov výrok POBÚRIL Slovákov! Ministerstvo si predvolalo maďarského veľvyslanca Maďarský premiér opäť zaťal do živého. Najnovšími vyjadreniami pobúril slovenské ministerstvo a aj politikov. 24. júl 2023 Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Rezort diplomacie si predvolal maďarského veľvyslanca Csabu Balogha v súvislosti s výrokmi predsedu vlády Maďarska Viktora Orbána o „práci pre vlasť na odtrhnutých územiach“. Požiadali ho, aby Orbánove slová vysvetlil. Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, upozornil na to Denník N.

„Československo (a neskôr Slovensko) či Maďarsko sú rovnakými nástupníckymi štátmi Rakúsko-Uhorska. Od dnešného Maďarska teda nemohlo byť nič odtrhnuté,“ reagovalo ministerstvo. Šírenie takýchto naratívov kýmkoľvek ide podľa neho „nezmyselne proti dobrým susedským vzťahom a stabilite v našej oblasti“.

Neprijateľné vyjadrenia

Spochybňovanie územnej integrity či suverenity Slovenska akýmkoľvek priamym alebo nepriamym spôsobom je pre rezort absolútne neprijateľné. „Opakujeme preto, že máme záujem na normálnych a pokojných vzťahoch s Maďarskom, ale s rešpektom a vnímaním vzájomných citlivostí. Aktuálne vyjadrenia maďarského premiéra nejdú týmto smerom,“ uviedlo MZVEZ.

Maďarský premiér Orbán cez víkend na letnej univerzite Maďarov v Rumunsku kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. „Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života,“ povedal. Situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v „odtrhnutých častiach krajiny“.

Čo na to slovenskí politici?

Mimoparlamentný Hlas-SD ostro odsudzuje vyjadrenia maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý označil vo svojom verejnom vystúpení Slovensko za „odtrhnuté územie“. TASR o tom informovala strana. Takáto rétorika je podľa strany neprijateľná a spochybňuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky. V kontexte rusko-ukrajinského konfliktu to vytvára nebezpečný precedens.

„Vyjadrenia Viktora Orbána sú dôkazom, že Slovensko sa potáca v bezvládí celé tri roky a národnoštátny záujem nie je schopná brániť ani úradnícka vláda Ľudovíta Ódora. Parlamentné voľby dávajú šancu vytvoriť silnú a v zahraničí rešpektovanú vládu, ktorá svojou politikou obnoví rešpekt voči Slovensku aj na medzinárodnej scéne,“ skonštatoval Hlas-SD.

Maďarský premiér Viktor Orbán to svojimi vyjadreniami „o odtrhnutom Slovensku“ prehnal. Uviedol to predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. „Verím, že to boli slová v emóciách. Hoci tak skúsenému politikovi by sa to nemalo stávať,“ podotkol.

„Som presvedčený, že by Slovensko malo robiť reformy ako Maďarsko, ale hranice sú pre nás sväté a nemenné,“ povedal Danko. Dodal, že Slovensko nesmie zabudnúť na obdobie maďarizácie či mnohé obete, ktoré bojovali za zvrchovanosť a suverenitu Slovenska. „Máme Slovenskú republiku a okolie do nás kope, pretože máme slabú vládu,“ skonštatoval.

Zdroj: TASR