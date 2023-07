Zdroj: Unsplash.com Hrozí KOLAPS detských pohotovostí? Vyše 400 lekárov podalo VÝPOVEDE a pribúdajú ďalšie! Počet výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb stúpa. Prekročiť už mal hranicu 400. 24. júl 2023 Zo Slovenska

Počet výpovedí pediatrov z ambulantných pohotovostných služieb (APS) stúpa. K štvrtku (20. 7.) ich evidujú 409. TASR o tom informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti Slovenskej lekárskej spoločnosti (SSPPS SLS). Vyzvala preto na prijatie navrhovanej úpravy vo fungovaní ambulantných pohotovostí, ktorá má zastabilizovať hroziaci kolaps detských ambulancií.

Dôrazné varovanie

„Výpovede zo zmlúv s organizátormi APS sú pre pediatrov nevýhodné. Je to však len prvý krok v súlade so základným motívom našej snahy i práce – dobro našich detí. Zatiaľ nie je ohrozené poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Ak napriek všetkému, čo sa snažíme povedať, zostane status quo a politici odmietnu urobiť nevyhnutné kroky aj cestou mimoriadnej parlamentnej schôdze, situácia bude neudržateľná. Starší kolegovia odídu do dôchodku a mladší pediatri nedokážu zvládnuť starostlivosť o ďalšie tisíce detí. Nevyhnutným následkom bude prerušenie alebo dokonca ukončenie činnosti mnohých ambulancií,“ skonštatovala.

Chcú zmeny

Spoločnosť apeluje na prijatie zmien vo fungovaní ambulantných pohotovostí, ktoré navrhlo ministerstvo zdravotníctva. Išlo napríklad o skrátenie ordinačných hodín do 20.00 h a redukciu niektorých bodov APS.

„Sú to čiastkové krízové riešenia, ktoré majú za cieľ dočasne zastabilizovať kolabujúcu sieť detských ambulancií znížením neúmerného a neakceptovateľného zaťaženia lekárov, ktorí v nich pracujú,“ povedala SSPPS SLS.

Mimoriadne rokovanie

Skritizovala vyjadrenia politikov či predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia, ktorí navrhované zmeny odmietajú. „V súčasnosti neexistujú optimálne riešenia, odmietanie faktov a reality a neschopnosť urobiť kompromisné rozhodnutia môžu viesť a veľmi pravdepodobne v krátkom čase aj povedú ku kolapsu ambulantnej starostlivosti o deti s následným nekontrolovateľným náporom práve na nemocnice a pediatrov v nich,“ dodala.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič tento mesiac avizoval, že skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí by sa mohlo riešiť na na rokovaní mimoriadnej schôdze parlamentu. Podporu jej otvoreniu deklarovali poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentnej strany Demokrati.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR