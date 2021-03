Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Ostré reakcie na zadržanie šéfa SIS: Niekto žartuje, iní hovoria o dobrých správach Koaličníci sú zdržanliví v hodnotení zatiaľ najvýznamnejšej akcie NAKA od nástupu novej vlády. Prvé reakcie na zadržanie V. Pčolinského sú však varovné. 11. marec 2021 MI Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Policajti NAKA dokázali, že vedia zatýkať nielen predstaviteľov predchádzajúcich garnitúr, ale aj vysokých nominantov súčasnej vlády. Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír Pčolinský je skutočne veľká ryba a jeden z najvplyvnejších ľudí bezpečnostných zložiek štátu. Jeho zadržanie však sprevádzajú viaceré otázky.

Z hrušky dole

Šéfa SIS zadržali pre podozrenia z korupcie. Ako prvý o tom informoval Denník N. Údajne malo ísť o úplatok, aby tajná služba prestala preverovať aktivity podnikateľa Zoroslava Kollára, ktorý je momentálne vo väzbe.

Minister vnútra Roman Mikulec sa už vyjadril, že zadržanie šéfa SIS nekomentuje, pretože vyšetrovatelia pracujú nezávisle. Dôležité slová však prišli od predsedu Sme rodina Borisa Kollára, ktorý V. Pčolinského do funkcie nominoval.

Boris Kollár listom požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby postavila riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského mimo službu.

„Predseda Sme rodina súčasne požiadal prezidentku o urýchlené zbavenie mlčanlivosti riaditeľa SIS, aby mohol vypovedať a vyjadriť sa k daným skutočnostiam,“ uviedla hovorkyňa predsedu parlamentu Michaela Jurcová pre TASR.

Srandičky, srandičky

Mnoho ľudí vníma Pčolinského zadržanie ako príležitosť, aby sa ukázalo, či má polícia a prokuratúra pod novým vedením skutočne voľné ruky zakročiť voči každému, vrátane nominantov Matovičovej vlády.

„Uvidíme, ako to ovplyvní vládnu krízu, ide predsa o blízkeho človeka Borisa Kollára. Držme spravodlivosti palce,“ napísal europoslanec za Progresívne Slovensko Michal Šimečka na Facebooku.

„Polícia a prokuratúra má po 12 rokoch vlád Roberta Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD) úplne rozviazané ruky a koná nezávisle. To sme sľúbili voličom pred voľbami, a tak to aj zostane,“ uviedol hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Podobne reagoval aj podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí). „Zadržanie šéfa SIS je mimoriadne vážne a zároveň je dôkazom, že polícia a prokuratúra majú voľné ruky a neexistuje žiaden politický vplyv na orgány činné v trestnom konaní,“ uviedol na Facebooku.

Vladimíra Pčolinského policajti zadržali potichu a bez prítomnosti kamier. To je vzhľadom na nedávne okázalé zatýkanie iných mocných ľudí a sudcov neobvyklé. Mnohých pozorovateľov to preto prekvapilo a poslanec Smeru Ľuboš Blaha si z toho na Facebooku robí aj srandu.

„Z nejakého čudného dôvodu pri zatýkaní nebol kŕdeľ novinárov a neexistujú žiadne zábery Pčolinského v putách. Toto je normálna diskriminácia. To akože na rozdiel od všetkých ostatných tuná Vladimír nemá nárok na fotku s putami?“

Dôležitejší ako Kočner

Organizácia Transparency International zverejnila status s veľavravným titulkom „Hanba, ale aj nádej.“ Píše, že zadržanie šéfa SIS je na jednej strane dobrou správou, pretože to ukazuje voľné ruky policajtov, a to je po dlhých rokoch dvojakého metra tým najdôležitejším signálom pre občanov.

Na druhej strane je to podľa TIS aj smutná správa, pretože to vypovedá o „schopnosti vládnej koalície nominovať do dôležitej pozície rovného človeka.“ Organizácia však zdôrazňuje, že na definitívny verdikt je treba ešte počkať na závery vyšetrovania.

„Osud Pčolinského v istom zmysle povie o návrate vlády spravodlivosti na Slovensku viac ako to, ako nakoniec skončia Kočner, Gašpar či Jankovská,“ dodáva TIS.

Zadržanie tejto veľkej ryby však mnohí vnímajú aj ako veľkú skúšku pre nového špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Vladimír Pčolinský je totiž jeho bývalý blízky spolupracovník. TIS pripomína, že presne pre takéto konflikty záujmov presadzovali, aby špeciálnu prokuratúru neviedol bývalý politik.

Daniel Lipšic však zareagoval veľmi rýchlo a od vyšetrovania prípadu dal ruky preč. „V danej trestnej veci bolo vznesené obvinenie aj na základe výpovede môjho bývalého klienta a Vladimír Pčolinský bol v minulosti mojím blízkym spolupracovníkom na ministerstve vnútra. Z uvedeného dôvodu v súlade so zákonom a mojím verejným prísľubom počas kandidatúry na funkciu špeciálneho prokurátora, vykonáva všetky úkony nadriadeného prokurátora v tejto veci, vrátane nevyhnutných aprobačných úkonov, môj zástupca,” vyhlásil špeciálny prokurátor pred médiami.

