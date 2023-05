Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj OTRASNÝ prípad: Muž sa na ulici USPOKOJOVAL pred maloletými dievčatami! Nepoznáte ho? Polícia sa obrátila na verejnosť s prosbou, či niekto pozná muža na fotografii. Ten sa mal dopustiť výtržníctva tak, že ukazoval svoj pohlavný úd na ulici. 16. máj 2023 han Krimi

Čo sa stalo?

O nechutnom incidente informovala polícia na Facebooku. Presnejšie policajti okresného riaditeľstva PZ v Senci vyšetrujú okolnosti podozrenia zo spáchania trestného činu výtržníctva. Stalo sa to dňa 08.05.2023 medzi ulicami Terchovská a Ivánska v obci Zálesie.

„Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámy muž počas jazdy na bicykli, mal obnažiť svoj pohlavný úd a uspokojovať sa v blízkosti dvoch maloletých dievčat, ktoré prechádzali oproti nemu,“ uviedli policajti.

Výzva polície

„V rámci vyšetrovania sa policajti obracajú so žiadosťou o pomoc aj na verejnosť so žiadosťou o stotožnenie neznámeho muža, na priloženej fotografii. Ten by svojimi informáciami mohol napomôcť pri objasnení uvedeného skutku,“ píšu muži zákona.

„V prípade ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby na fotografii, vyzývame ich aby nás kontaktovali formou súkromnej správy na FB Polícia SR Bratislavský kraj, prípadne telefonicky na bezplatnom čísle polície 158,“ dodali.

Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Tuesday, May 16, 2023

Zdroj: bratislava.dnes24.sk