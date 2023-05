Zdroj: TASR/Michal Svítok , Facebook.com/Marcela Laiferová Odvádzali VEĽKÉ dane a dôchodok? Laiferová a Golonka ukázali, KOĽKO im cinkne na účet Slovenská speváčka Marcela Laiferová a hokejová legenda Jozef Golonka sa verejne rozhovorili o svojich dôchodkoch. Bývalý hokejista a tréner zašiel ešte ďalej a tvrdí, že s ním štát vybabral. 16. máj 2023 Magazín

16. máj 2023 Magazín Odvádzali VEĽKÉ dane a dôchodok? Laiferová a Golonka ukázali, KOĽKO im cinkne na účet Slovenská speváčka Marcela Laiferová a hokejová legenda Jozef Golonka sa verejne rozhovorili o svojich dôchodkoch. Bývalý hokejista a tréner zašiel ešte ďalej a tvrdí, že s ním štát vybabral.

Česká speváčka Helena Vondráčková sa nedávno vyjadrila k svojmu starobnému dôchodku a bez servítky priznala, že ju cifra poriadne šokovala.

Odvádzala dane, ale…

Možno vás zaujíma, akej penzie sa dočkali slovenské osobnosti. Niektoré z nich sa rozhodli prehovoriť, medzi nimi otvorila túto tému i speváčka Marcela Laiferová. Tá dostáva ešte menej ako jej spevácka kolegyňa – na účet jej cinkne 340 eur. Známa umelkyňa vysvetlila, ako k tomu prišlo: „Boli sme v slobodnom povolaní a neplatili sme si zdravotné ani sociálne poistenie. Odvádzali sme len veľké dane a každý si myslel, že z toho to bude mať pokryté. Veľký omyl,“ povedala pre PLUS 7 DN.

Umelkyňa by mala penziu ešte nižšiu, no keď sa jej narodil syn, chvíľu pracovala v agentúre Slovkoncert, čo jej pomohlo: „V tom čase som si platila odvody ako každý pracujúci človek, takže sa mi to o niečo zvýšilo.“

Nikto to nemohol tušiť

Speváčka nezabudnuteľných hitov sa snažila, aby jej dôchodok navýšili, no nepochodila. „Bola som sa informovať aj na ministerstve, aj v poisťovni, ale nikam to neviedlo. Ukázala som potvrdenia o účinkovaní, ale ich zaujímajú len sociálne dávky. Mám aj vysokú školu, čo sa tiež počíta, no v tomto smere sme neboli nijako krytí. Nikto nemohol tušiť, že sa zmení politický systém a nastane problém. Nikoho dnes nezaujíma, že za to nemôžeme a doplácame na to.“

Speváčka sa však nesťažuje a verejne poukázala na to, že mnohí jej kolegovia sú na tom ešte horšie: „Niektorí sú vyslovene chudobní. Ja žijem z toho, čo som za mnoho rokov zarobila poctivou prácou. Aby som si udržala nejaký štandard, stále spievam.“

