9. november 2021 Monika Hanigovská Magazín Otvorená SPOVEĎ trénera a moderátora Martina Šmahela: PREČO si chcel siahnuť na život? Rozmýšľal o tom, že ukončí svoj život. Martin Šmahel otvorene porozprával o svojich problémoch. Podľa jeho názoru je potrebné, aby sa o tom diskutovalo.

Len nedávno Slovensko šokovala správa o tom, že si Dušan Pašek ml. († 36), syn hokejovej legendy Dušana Pašeka, siahol na život. Medzi nami je stále veľa ľudí, ktorí prechádzajú náročným obdobím.

Nie je to ľahké

Rozprávať o svojich bolestiach a trápeniach pred druhými, to nie je vôbec jednoduché. O to viac, ak sú situácie vyhrotené. Fitnesák Martin Šmahel sa však rozhodol pre Nový čas rozpovedať o tom, ako sa mu život obrátil chrbtom, a on začal čoraz častejšie rozmýšľať nad samovraždou.

Model, fitness tréner, moderátor a československý muž roka 2008 je dnes šťastný po boku priateľky Beáty a teší sa s dcérky Emky, kedy teda prechádzal zložitým obdobím? Všetko odštartoval rozvod s dnes už bývalou manželkou Miriam Kalisovou. Zaľúbená dvojica si povedala spoločné „áno“ v roku 2012, počas tohto obdobia im do života vstúpila dcérka Mia, no po niekoľkých rokoch sa rozviedli.

Chýbala mu dcéra

„Porozvodové rozdelenie rodiny a oddelené žitie od dieťaťa som znášal naozaj veľmi ťažko,“ priznáva spätne Martin Šmahel.

„Mal som pocit, že som často sám, že nikomu nebudem chýbať. Dokonca som mal často aj pomyslenie na samovraždu,“ rozpráva v otvorenej spovedi.

Najprv odmietal odbornú pomoc, neskôr usúdil, že nemohol urobiť lepšie. „Mal som pocit, že niekto cudzí mi predsa nemôže poradiť. Terapeut mi dal však iný pohľad na vec,“ zdôveril sa, pričom dodal, že verí, že vďaka tejto otvorenej spovedi dokáže pomôcť ďalším ľudom, ktorí prechádzajú niečím podobným.

Smutná štatistika

Národnému centru zdravotníckych informácií (NCZI) bolo v roku 2020 nahlásených 489 samovrážd, z toho 409 mužov a 80 žien. „Obesením ukončilo svoj život až 58,1 % osôb a skokom z výšky to bolo 14,1 % osôb. Jedna tretina samovrážd bola spáchaná za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky,“ informuje o tom na svojom webe.

Môže to postretnúť hocikoho

No pozor, samovraždy sa výrazne dotýkajú aj detí, pričom dôvodom môže byť aj táto zložitá doba v ktorej žijeme. „Deti a mladí ľudia budú pociťovať dopad pandémie na ich psychické zdravie a duševnú pohodu po mnoho nasledujúcich rokov,“ varuje najnovšia správa UNICEFu.

Čísla sú alarmujúce. Predpokladá sa, že viac ako 1 zo 7 dospievajúcich ľudí vo veku 10 – 19 rokov celosvetovo trpí nejakou už diagnostikovanou psychickou poruchou.

„Takmer 46-tisíc dospievajúcich ľudí umiera každoročne v dôsledku samovraždy, ktorá je jednou z piatich najčastejších príčin úmrtí v rámci tejto vekovej skupiny,“ dodáva na záver UNICEF.

