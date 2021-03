Zdroj: TASR Pacient kopol záchranárku do tváre! Ďalšia skončila po útoku na "maródke" Zdravotnícki záchranári spadajú podľa paragrafu 139 Trestného zákona do skupiny chránených osôb, čo znamená vyššiu mieru zákonnej ochrany pri napadnutí počas výkonu povolania. 3. marec 2021 Eva Mikulová Zo Slovenska

3. marec 2021 Eva Mikulová Zo Slovenska Pacient kopol záchranárku do tváre! Ďalšia skončila po útoku na "maródke" Zdravotnícki záchranári spadajú podľa paragrafu 139 Trestného zákona do skupiny chránených osôb, čo znamená vyššiu mieru zákonnej ochrany pri napadnutí počas výkonu povolania.

Agresivita stúpa i medzi pacientmi. Za posledné dva dni evidujú posádky košickej záchrannej služby útoky na svojich záchranárov.

Agresívny pacient

„V utorok večer (2. 3. 2021) v Košiciach opäť napadli našu posádku, tentokrát zo strany samotného pacienta. Pri prevoze do nemocnice najprv v sanitnom vozidle zaútočil na lekára, ktorého udrel päsťou do brucha. Pri vykladaní zo sanitky v nemocnici pacient ležiaci na nosidlách kopol zdravotnícku záchranárku do tváre,“ informoval nás hovorca ZSKE Viktor Wurm.

Deň predtým, v pondelok 1. 3. 2021, čelila verbálnym útokom ďalšia z košických posádok RLP. Pacient neostal pri nadávkach, ale ju i fyzicky napadol. Zranená záchranárka je v súčasnosti práceneschopná.

„Naši lekári, záchranári a vodiči sú tu stále, 24 hodín denne pre pacientov so všetkými diagnózami, aj keď pracujú pod enormným tlakom pandémie. Preto akékoľvek útoky na nich považujeme za odsúdeniahodné a budeme striktne trvať na trestnoprávnej zodpovednosti osôb, ktoré sa zdravotníkom za pomoc odvďačujú fyzickými útokmi,“ dodáva V. Wurm.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk