23. september 2020 MI Zo Slovenska Padla magická Matovičova hranica koronavírusu. Opatrenia sa budú sprísňovať?!

Opozícia kričí, že rekordných 338 nových prípadov Covid-19 je zlyhaním vlády, ktorá premárnila leto. Minister zdravotníctva pripúšťa, že opatrenia by mali byť prísnejšie.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Slovensku vážne hrozí, že stráca kontrolu nad šírením nákazy koronavírusu. V stredu v krajine pribudlo 338 nových prípadov, čo je zatiaľ najvyššie číslo od začiatku pandémie.

Sám premiér Igor Matovič ešte 19. septembra označil prekonanie počtu 300 nových prípadov denne za magickú hranicu, po ktorej sa situácia vymkne z rúk. Práve sa to stalo.

Hľadanie vinníka

Na situáciu okamžite zareagovali predstavitelia opozičnej strany Petra Pellegriniho Hlas-SD na tlačovej konferencii a ukázali prstom na Matovičovu vládu a jej údajne slabú aktivitu.

„Prekročenie hranice 300 infikovaných je zlyhaním tejto vlády. Mali sme leto bez prípravy na druhú vlnu, všetci sme to čakali,“ vyhlásil Richard Raši.

Tvrdí, že po otvorení hraníc po prvej vlne pandémie sa dalo očakávať, že dôjde k nárastu nových prípadov a dalo sa na to pripraviť. „Ale čo sme s tým urobili? Nič.“

Pridal sa aj Peter Pellegrini, ktorý má vážne obavy, že v riadení krízovej situácie sú nezhody medzi pandemickou komisiou, ministrom zdravotníctva a premiérom. „To má za následok aj toto rekordné číslo.“

Pellegrini vyzýva vládu, aby zabezpečila systém, predvídateľnosť a jasnosť opatrení, pretože aktuálne podľa neho vládne chaos a nikto netuší, čo sa bude diať.

Prísnejšie opatrenia

Minister zdravotníctva Marek Krajčí opozičnú kritiku odmieta. Na stredajšej tlačovke po rokovaní vlády vyhlásil, že pre niekoho sa možno opatrenia môžu zdať zmätočné, ale sú naozaj cielené tak, aby po sebe zanechali minimálne ekonomické škody.

„Myslím, že situácia je dobre zvládnutá, inak by sme nemali také dobré čísla v porovnaní so susedmi. Výnimkou je len Poľsko,“ uviedol M. Krajčí.

Priznáva, že počet nakazených bude aj naďalej narastať v priemere o dvadsať percent každý týždeň. Explózia nových prípadov zrejme nastane okolo 1. októbra. Vtedy by sa Covid-19 mal začať naozaj prudko šíriť podobne, ako to je v Česku.

Novoinfikovaní by však mali stále pribúdať len v stovkách, nie v tisíckach. Vláda by mala už v najbližších dňoch prijať prísnejšie opatrenia.

„Režim na hraniciach i ostatné opatrenia by mali byť prísnejšie. Týmto sa vláda musí zaoberať. Veríme, že opatrenia by sa mohli sprísniť, aby sa nám podarilo situáciu zastabilizovať, aby to nevyskočilo tak ako v Rakúsku a Česku,“ uviedol minister zdravotníctva.

Ako presne by sa mali opatrenia sprísniť zatiaľ nie je jasné. Detaily navrhne konzílium epidemiológov a následne pandemická komisia. Výsledné rozhodnutie však bude politické, ako zdôraznil Marek Krajčí.

Zdroj: Dnes24.sk