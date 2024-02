20. február 2024 Lucia Lauková Regióny Pamätník vo Veľkej Mači chcú začať stavať tento rok: Brána je uložená v múzeu Na mieste, kde zavraždili Jána a Martinu, bude stáť pamätník slobody slova. Župa pokračuje v prípravách vytvorenia pietneho miesta.

V stredu 21. februára 2024 uplynie šesť rokov od tragickej udalosti vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Trnavský samosprávny kraj pokračuje v prípravách vytvorenia pietneho miesta. Výstavba Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači sa po získaní všetkých povolení a po realizácii verejného obstarávania začne pravdepodobne ešte v tomto roku.

Pamätník slobody slova

„V spolupráci s pozostalými sme sa rozhodli vybudovať Pamätník slobody slova na mieste tragédie vo Veľkej Mači. V roku 2021 sme vyhlásili výtvarno-architektonickú súťaž, z ktorej odborná porota vybrala víťazný návrh s názvom Záhrada. Na žiadosť pozostalých boli minulý rok zrealizované búracie práce objektov na pozemku, kde pietne miesto vznikne. So stavebnými prácami začneme po vydaní stavebného povolenia a po verejnom obstarávaní, pravdepodobne tento rok. Pamätník bude symbolom pocitu nerovnováhy a trvalej zmeny. Bude pripomínať nechcené udalosti z minulosti a ponúkne priestor na reflexiu, pohľad do budúcna. No jeho symbolika má svoje miesto v spoločnosti aj dnes, pretože význam slobody slova a jej zneužívania je aktuálny doma i vo svete,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že na tento účel je v župnom rozpočte vyčlenených dokopy 500-tisíc eur, z toho sa v tomto roku počíta s výdavkami na úrovni 200-tisíc eur.

V decembri 2021 vyhlásila župa výtvarno-architektonickú súťaž, v ktorej porota vyberala z takmer tridsiatich návrhov zo Slovenska i zahraničia. Výsledky súťaže boli vyhlásené v máji 2022, pričom víťazný návrh s názvom Záhrada pochádza od Benjamína Brádňaského, Víta Haladu a Martina Piačeka.

Brána je v múzeu

Víťazný návrh pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny. Na želanie pozostalých boli v marci 2023 zrealizované búracie práce na všetkých objektoch v rámci pozemku.

Odstránená bola aj brána, ktorá je momentálne uložená v depozitári Vlastivedného múzea v Galante v prípade, že by sa v budúcnosti našlo jej využitie.

Pietna spomienka

Pri príležitosti 6. výročia spomienky na novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si pamiatku oboch obetí uctí trnavský župan Jozef Viskupič osobne v stredu 21. februára 2024 o 8:30 hod. vo Veľkej Mači na mieste tragédie.

V roku 2018 udelila Trnavská župa novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca in memoriam. Koncom roka 2019 na ich počesť zorganizovala konferenciu Slovensko proti všetkým mafiám, na ktorej vystúpili slovenskí aj talianski novinári a právnici. Župa má v záujme aj ďalej iniciovať diskusie a vzdelávacie aktivity smerujúce k rozvoju občianskej spoločnosti.

