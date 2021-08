PANIKA na viedenskom letisku! Polícia OMYLOM spustila bombový alarm

Aktualizované 19:26: Ako informuje portál Aktuality.sk, letisko vo Viedni uzavreli. Vo vnútri sa nachádzali stovky cestujúcich. Dôvodom mala byť zabudnutá neidentifikovaná batožina na Termináli 3, pre ktorú sa spustil alarm a následne polícia omylom spustila bombový alarm. Informuje o tom rakúsky portál heute.at.

Ako informujú na sociálnej sieti rakúske železnice, „pre nariadenia úradov“ bola aj vlaková stanica Letisko Schwechat. Tesne po pol siedmej večer zverejnili informáciu o tom, že stanicu opäť otvorili.

„Pracovník letiska, ktorý oznamoval informácie o zrušených letoch, nechcel povedať, čo sa stalo,“ uviedol pre Aktuality.sk Slovák Marek, ktorý vo Viedni čaká spolu s rodinou už viac ako tri hodiny.

Počas uzávery nemohli žiadne lietadlá pristáť ani vzlietnuť. Prevádzku obnovili približne o 18:40.

.@flughafen_wien locked down due to a suspicious unattended piece of luggage. Zero further information, no space for thousands of people to keep their distance. Cops just standing around. Terrible management. pic.twitter.com/4t6yJCZu8p