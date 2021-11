Zdroj: TASR Pekári sú zúfalí: Vylúčili nás z covidových pomocí, teraz máme z vlastného testovať ľudí!? V prípade pekární, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, by podľa zväzu išlo o náklady aj v stovkách tisíc eur mesačne. Kde na to vezmú peniaze? 10. november 2021 Zo Slovenska

10. november 2021 Zo Slovenska Pekári sú zúfalí: Vylúčili nás z covidových pomocí, teraz máme z vlastného testovať ľudí!? V prípade pekární, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, by podľa zväzu išlo o náklady aj v stovkách tisíc eur mesačne. Kde na to vezmú peniaze?

Slovenskí pekári, cukrári a cestovinári odmietajú návrh vlády, ktorá im chce prikázať testovanie zamestnancov na vlastné náklady. Uviedol to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) v reakcii na medializované úvahy vládneho kabinetu, že zamestnávatelia by mali testovať svojich pracovníkov.

Nemajú peniaze

V prípade pekární, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, by podľa zväzu išlo o náklady aj v stovkách tisíc eur mesačne. Pekári, ktorí boli vylúčení počas prvej aj druhej vlny pandémie z akýchkoľvek covidových pomocí, tieto náklady nedokážu znášať a museli by podľa zväzu výrobu pozastaviť alebo opäť drasticky zvýšiť svoje predajné ceny.

„Vláda prenáša zodpovednosť štátu na zamestnávateľov. V prípade pekárov nebola schopná ani za viac ako rok a počas úradovania dvoch ministrov pôdohospodárstva navrhnúť kompenzačné opatrenia. Teraz sa chystá zaviesť pre zamestnávateľov novú ‚testovaciu daň‘. Pekári sú v ekonomickej situácii, ktorá jednoducho neumožňuje mesačne zvyšovať náklady o stovky tisíc eur. Kontrakty s odberateľmi majú uzatvorené a obchodníci ich nechcú otvárať. Vláda si musí uvedomiť, že jednoducho nemôže z týždňa na týždeň vytvárať nové náklady bez akýchkoľvek kompenzácií,“ povedal Milan Lapšanský, výkonný riaditeľ SZPCC.

Testovanie každý druhý deň

Pekárne sú podľa neho subjektmi hospodárskej mobilizácie, keďže majú povinnosť zabezpečovať dodávky strategických potravín – chleba a pečiva obyvateľom krajiny. Na to však potrebujú kritickú masu zamestnancov. Vzhľadom na aktuálne platný COVID automat a vyjadrenia predsedu vlády, že náklady na testovanie budú musieť znášať zamestnávatelia, by museli testovať zamestnancov minimálne každý druhý deň, pripomína.

Spresnil, že pre jednu priemerne veľkú priemyselnú pekáreň to predstavuje nové náklady 3-tisíc eur na jediné antigénové a až 15-tisíc eur na jedno PCR testovanie. Mesačne by tak išlo asi o 200-tisíc eur na jednu priemyselnú pekáreň. Pri tlaku na zdražovanie výrobkov z dôvodu rastu cien všetkých vstupov od surovín, energií, obalov, služieb až po cenu práce by tak nedokázali ani pokryť výrobné náklady.

Prázdne pulty

„Ak vláda toto nariadenie schváli bez funkčného kompenzačného mechanizmu, podpíše sa pod prázdne pulty na chlieb a pečivo po celom Slovensku. Žiadny pekár totiž v súčasnej kritickej situácii nedokáže sanovať takto zvýšené výrobné náklady. Vyzývame preto vládu, aby zabezpečila systém testovania zamestnancov na náklady štátu alebo našla rýchly a jednoduchý spôsob kompenzácie nákladov testovania pre zamestnávateľov. Tento systém treba sfunkčniť okamžite,“ zdôraznil Lapšanský.

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov združuje výrobcov z celého Slovenska. Má takmer 500 členov od SZČO až po veľké pekárne. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Slovákov a zamestnávajú viac ako 12-tisíc pracovníkov.

Ilustračné foto

