8. november 2023 Politika Pellegrini NALOŽIL Blahovi za VIDEO s "upratovaním" kancelárie: Bolo to TRÁPNE a detinské! Ľuboš Blaha bude čeliť odvolávaniu z pozície podpredsedu parlamentu. Môže za to video, v ktorom odstránil vlajku EÚ a vymenil portrét Čaputovej za Che Guevaru.

Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu by mohla byť v utorok (14. 11.). Informoval o tom predseda NR SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) s tým, že budúci týždeň môže byť aj schôdza k programovému vyhláseniu vlády.

Nahnevalo ich video

„Určite nemôžeme očakávať, že prvý počin vládnej koalície bude, že v tajnom hlasovaní odvolá podpredsedu. Ale či sa schôdza otvorí, alebo neotvorí, to je už druhá otázka,“ skonštatoval Pellegrini.

Blahu chcú odvolávať opoziční poslanci po zverejnenom videu, v ktorom odstránil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej.

Detinské a trápne konanie

„To gesto, ktoré previedol pán podpredseda Blaha, považujem za trápne a detinské. Pretože ja môžem mať kritický názor na Európsku úniu, na jej možno veľkú byrokraciu a niekedy nie vždy názory, ktorú sú totožné s názormi slovenských záujmov, môžem mať aj kritický názor na pani prezidentku, a veľakrát som ho slušne, tak ako sa patrí, aj vyjadril, ale nemyslím si, že kvôli tomu musím odstraňovať teatrálne z kancelárie vlajku Európskej únie, alebo zo steny dať preč portrét prezidentky,“ povedal v utorok (7. novembra) Pellegrini pre Noviny PLUS.

Predseda parlamentu dodal, že Blaha by mal zvážiť ospravedlnenie, prípadne zverejniť vyhlásenie, v ktorom by uznal, že spravil chybu. „Táto vládna koalícia a celé Slovensko je závislé a potrebuje 16 alebo 15 miliárd z fondov Európskej únie. Potrebujeme intenzívne, a vláda sa na to chystá, použiť 6 a pol miliardy z Plánu obnovy. Tak na jednej strane chcieť všetky tieto výhody z Európskej únie mať a na druhej strane teatrálne odstraňovať vlajku, tak to je trošku schizofrenické. Pán podpredseda urobil veľkú chybu,“ dodal Peter Pellegrini.

Pellegrini zároveň v utorok (8. novembra) ocenil, že ho podpredseda parlamentu kontaktoval a označil svoje správanie za chybu, pričom svoj čin nepovažuje za najšťastnejší.

Vyzbierali dostatok podpisov

Poslanci NR SR za KDH odovzdali v utorok (7. 11.) návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej chcú odvolať Ľuboša Blahu (Smer-SD) z postu podpredsedu parlamentu. Na podanie návrhu sa poslancom podarilo vyzbierať 40 podpisov aj od opozičných kolegov. KDH považuje správanie podpredsedu NR SR za dehonestujúce. Kritizuje tiež, že portrét prezidentky nahradil Blaha portrétom zahraničného predstaviteľa najradikálnejšieho komunistického krídla Che Guevaru.

Ľuboš Blaha: JESENNÉ UPRATOVANIE 😉 Prvý deň v novej kancelárii podpredsedu parlamentu - musel som urobiť pár drobných úprav 😉 Slovensko na prvom mieste! ❤️ Venceremos ✊ Posted by Slobodný vysielač on Thursday, November 2, 2023

