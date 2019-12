28. december 2019 Tomáš Batiz Šport Petra Vlhová v obráku opäť tesne za pódiovými priečkami: V Lienzi vyhrala Shiffrinová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotňajšom obrovskom slalome Svetového pohára piate miesto. V rakúskom Lienzi zaostala za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o 1,93 s. Druhá skončila so stratou 1,36 s Talianka Marta Bassinová, tretiu priečku obsadila domáca Katarina Liensbergerová (+1,82).

Shiffrinová slávila celkovo 63. triumf v kariére, 11. v obrovskom slalome a upevnila si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. „Je skvelé byť v obrovskom slalome opäť na najvyššom stupienku. Chcela som sa rehabilitovať za 17. miesto z Courchevelu, ktoré bolo pre mňa veľmi bolestné. Dnes to bol boj. V oboch kolách som išla agresívne, čo bol základ úspechu,“ vyznala sa do kamier ORF Shiffrinová, ktorá takmer zmeškala štart 1. kola.

Vlhová sa v 1. kole nevyhla chybám a na vedúcu Shiffrinovú stratila 1,37 s. Američanka predviedla dynamickú jazdu a vypracovala si 61-stotinový náskok pred Taliankou Martou Bassinovou. Tretia bola s mankom 74 stotín Bassinovej krajanka a líderka priebežnej klasifikácie disciplíny Federica Brignoneová. Vlhová štartujúca s číslom 3 mala rovnako ako väčšina pretekárok problémy pri prejazde siedmou bránkou a počas celej jazdy sa jej nepodarilo nájsť ideálnu líniu. V cieli neskrývala sklamanie a hnev a okamžite zamierila do zázemia. Hneď po nej sa na trať vydala Shiffrinová, ktorá bola už na prvom medzičase najrýchlejšia, veľmi dobre zvládla sériu otvorených bránok v strednej časti trate a nabrala správnu rýchlosť do roviny. K jej času sa nepriblížila ani Brignoneová, ktorá podáva v tejto sezóne v technicky najnáročnejšej disciplíne najvyrovnanejšie výkony a zároveň obhajovala miestne víťazstvo spred dvoch rokov. V úvode jej jazdy sa zdalo, že práve ona bude najväčšou konkurentkou Shiffrinovej, no napokon zaostala aj za krajankou Bassinovou. Pred Vlhovú sa ešte na štvrté miesto dostala Francúzka Tessa Worleyová, Slovenka za ňou zaostala o štyri stotiny sekundy.

V druhom kole začala Vlhová rozhárane, postupne však chytila dobrý rytmus a v cieli sa zaradila na druhé miesto za Liensbergerovú, ktorej riskantná jazda vyniesla prvé pódiové umiestnenie v obráku v rámci SP. Shiffrinová dosiahla aj v druhom kole suverénne najrýchlejší čas a odstavila konkurenciu.

