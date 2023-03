24 Galéria pixabay.com Zdroj: Instagram.com/queen.plackova Plačková bude prednášať na VYSOKEJ ŠKOLE: Aké vedomosti chce odovzdať? Zuzana Strausz Plačková sa postaví pred vysokoškolákov. Na toto je špecialistkou! 8. marec 2023 Magazín

Známa influencerka a podnikateľka vstúpi na akademickú pôdu. Zuzana Strausz Plačková, ktorá sa dostala do hľadáčika polície, no bola zbavená všetkých obvinení, a dostala sa do povedomia aj účinkovaním vo filme pre dospelých, bude prednášať na vysokej škole.

Čo má naučiť?

Potencionálni uchádzači o štúdium a terajší študenti si ju budú môcť vypočuť na University College Prague (UCP) so sídlom v Bratislave.

„Okrem klasických individuálnych prehliadok… budete môcť prísť aj na prednášku úspešnej podnikateľky a influencerky Zuzany Strausz Plačkovej,“ oznamovala ešte nedávno vysoká škola oficiálne na Instagrame. Príspevok však naraz zmizol, ale pozvánka ostala na webe školy.

Známa Slovenka bude prednášať na súkromnej vysokej škole o podnikaní, sociálnych sieťach a budovaní vlastnej značky.

„Prednáška sa bude venovať tvorbe obsahu na sociálnych sieťach, budovaní love brandu a úspešnom podnikaní v online priestore,“ opisuje detailnejšie UCP na webe.

