2. máj 2021 Milan Hanzel Magazín Cestovanie Plánujete DOVOLENKU? Vďaka tejto novinke zistíte, aké opatrenia platia po celom svete! Nemáte čas ani náladu na zdĺhavé klikanie po internete, aby ste sa dozvedeli o pandemických opatreniach v zahraničí? Nevadí, novinka od Google je presne to, čo potrebujete.

Slovensko spoločne s ďalšími krajinami sa postupne vracia do normálnejšieho života, ktorý poznačila pandémia koronavírusu. Nie je vylúčené, že sa bude znovu môcť slobodnejšie cestovať po svete. Pomôcka z dielne Google je určená aj na tento účel.

Samozrejme, vírusu sa len tak nezbavíme, no vďaka očkovaniu sa možno čoskoro dočkáme dovoleniek v zahraničí. Ako uvádza portál Techbox, vyhľadávač Google spustil v rubrike Travel nové prvky. „Sú to nové informácie o protipandemických opatreniach, na ktoré by ste sa mali pred cestou pripraviť,“ píše spomínaný web.

Koniec hľadaniu

Vieme z vlastnej skúsenosti, že pri pátraní po najnovších informáciách ohľadom COVID-19, stratíme nielen množstvo času, ale často sa k tomu ani nedopátrame.

„Pri vyhľadávaní destinácie zobrazí Google aj krátku informáciu o tom, s čím by ste mali pred vycestovaním na toto miesto počítať. Vo väčšine prípadov ide o upozornenie na nutnosť preukázania sa negatívnym testom alebo nutnosť absolvovania karantény,“ vysvetľuje Techbox.

Podľa stránky nebude dlho trvať a nájdete tam aj upozornenie na povinné preukázanie sa tzv. Zeleným osvedčením.

Čakajte mail

Ďalšou novinkou v tejto rubrike obľúbeného vyhľadávača je aj dostávanie upozornení z danej lokality, ktorú ste si vybrali. Informácie vám budú chodiť do mailovej schránky a Google vás upozorní, keď nastane v tej destinácii zmena. Podmienkou je, aby ste boli prihlásený.

Od 15. mája?

Keďže na Slovensku je momentálne zakázané cestovanie za účelom rekreácie, tak nám zatiaľ táto novinka od Google plní skôr informačnú úlohu. Lenže, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus sa vyjadril, že by od 15. mája malo aj tomuto zákazu odzvoniť.

„Realita je taká, že zatiaľ platí termín 28. máj, ale s dobrým vývojom pandemickej situácie sa môže o dva týždne skôr zrušiť nielen núdzový stav, ale aj zákaz cestovania,“ vyjadril sa Klus.

Už 6. mája, kedy bude zasadať krízový štáb, sa tento dátum môže potvrdiť.

FOTO: ilustračné

