Zdroj: www.zssk.sk Čo tak vyraziť na LYŽOVAČKU netradične? Dá sa ísť aj s VLAKOM: Z kupé priamo na zjazdovku! Vlakom sa môžu záujemcovia dostať priamo na lyžiarsku zjazdovku. Dá sa nimi dostať do slovenských lyžiarskych stredísk, ale vedú aj do destinácií v Rakúsku, Poľsku aj Česku. 24. február 2023 han Magazín Cestovanie

Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie a hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

„Zimná sezóna je v plnom prúde a Slováci sa môžu dostať do svojich obľúbených lyžiarskych destinácií bezpečne, komfortne a ekologicky. A to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Cestujúci si tak oddýchnu už priamo počas cestovania na lyžovačku a nemusia sa starať o premávku a s tým spojené prípadné nepríjemnosti,“ uviedol hovorca. Dodal, že informácie o platných cestovných poriadkoch možno nájsť na webe železníc.

Vlaky, ktoré vedú zo Slovenska do miest s lyžiarskymi strediskami v zahraničí:

Rakúsko:

Spital am Semmering, Mürzzuschlag:

Do lyžiarskych destinácií Spital am Semmering a Mürzzuschlag sa naši cestujúci dostanú pri využití priameho vlaku REX 7788 (Bratislava-Petržalka 6:11 – Mürzzuschlag 9:12) a späť pri využití vlaku REX 7797 (Mürzzuschlag 16:50 – Bratislava-Petržalka 19:44).

Vlaky jazdia v soboty a nedele celoročne a vo vybraných dátumoch podľa cestovného poriadku.

Őtztal, St. Anton am Arlberg:

Do lyžiarskych destinácií Őtztal a St. Anton am Arlberg sa naši cestujúci dostanú pri využití vlaku rjx 160 (Bratislava hl. st. 6:08 – Zürich Hbf. 15:20), ktorý zastavuje v stanici Ötztal o 12:12 a v stanici St. Anton am Arlberg o 12:57 a späť pri využití vlaku rjx 167 (Zürich Hbf. 12:40 – Bratislava hl. st. 21:51), ktorý zastavuje v stanici St. Anton am Arlberg o 15:03 a v stanici Ötztal o 15:48.

Spojenie medzi hlavným mestom Slovenska a metropolou Švajčiarska premáva denne, a to celoročne bez obmedzení. Viac informácií nájdete na https://www.zssk.sk/…ljet-xpress/.

Do lyžiarskych destinácií v Rakúsku si naši zákazníci môžu kúpiť aj online lístok cez e-shop ZSSK aj aplikáciu IDeme vlakom.

Poľsko:

Wierchomla, Jaworzyna:

Do lyžiarskych destinácií Wierchomla a Jaworzyna v blízkosti stanice Muszyna sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov REX 8361 (Poprad-Tatry 7:29 – Muszyna 9:11), REX 8363 (Poprad-Tatry 15:29 – Muszyna 17:11) a späť pri využití vlakov REX 8360 (Muszyna 10:00 – Poprad-Tatry 11:40) a REX 8363 (Muszyna 17:56 – Poprad-Tatry 19:40),

Vlaky jazdia v soboty a nedele počas zimnej aj letnej sezóny vo vybraných dátumoch podľa cestovného poriadku.

Rachowiec, Gomulka:

Do lyžiarskych areálov Rachowiec, Gomulka v blízkosti stanice Zwardoń sa cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 129 Čadca – Zwardoń,

Pri týchto vlakoch prišlo od nového grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2022/2023 k výraznému zvýšeniu počtu zo súčasných 5 párov na 11 párov vlakov.

Na trati jazdia vlaky celoročne s kalendárnymi obmedzeniami podľa aktuálneho cestovného poriadku.

Pri ceste do poľských lyžiarskych destinácií si naši zákazníci môžu kúpiť online lístok do posledného tarifného bodu na Slovensku, pričom na zvyšok cesty si môžu kúpiť lístok u vlakvedúceho. Lístok na celú trasu naraz si môžu kúpiť v pokladniciach ZSSK.

Česko:

Kostelky, Třinec (Javorový vrch):

Do lyžiarskych areálov Kostelky, Třinec (Javorový vrch) v blízkosti stanice Mosty u Jablunkova sa naši cestujúci dostanú vlakmi, ktoré premávajú na trati 127 Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova.

Na trati jazdia vlaky celoročne s kalendárnymi obmedzeniami podľa aktuálneho cestovného poriadku.

Kohútka, Čarťák, Velké Karlovice:

Do lyžiarskych areálov Kohútka, Čarťák, Velké Karlovice v blízkosti stanice Vsetín sa naši cestujúci dostanú diaľkovými vlakmi tzv. Valašskými Expresmi zo Žiliny/Púchova do Prahy,

Vlaky jazdia denne, a to celoročne bez akýchkoľvek obmedzení.

Do lyžiarskych destinácií v Česku si naši zákazníci môžu kúpiť aj online lístok cez e-shop ZSSK aj aplikáciu IDeme vlakom.

Lyžiarske areály v priamej dostupnosti z vlaku bez použitia nadväznej dopravy na východnom Slovensku:

Tatry Mountain Resorts – Tatranská Lomnica: Do Tatranskej Lomnice sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na tratiach 184 Starý Smokovec – Tatranská Lomnica a 185 Poprad-Tatry – Plaveč, Studená Potok – Tatranská Lomnica.

Tatry Mountain Resorts – Štrbské Pleso: Na Štrbské Pleso sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 182 Štrba – Štrbské Pleso a vlakmi jazdiacimi na trati 183 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso.

Ski Telgárt, Ski Dedinky, Ski Mlynky Biele Vody a Ski Gugeľ, SKI Nálepkovo-Krečno: Na trati 173 Margecany – Červená Skala sa dá vystúpiť hneď na štyroch železničných staniciach v blízkosti lyžiarskych areálov – Telgárt penzión, Dedinky (stanica sa nachádza 2,5 km od Ski Dedinky), Mlynky (stanica sa nachádza hneď vedľa lyžiarskeho strediska Gugeľ a zhruba 2 kilometre od SKI Mlynky Biele Vody) a Nálepkovo.

Važec Birutova: Do stanice Važec sa naši cestujúci dostanú pri využití osobných vlakov, ktoré jazdia na hlavnom severnom ťahu – trati 180 Košice – Žilina – Bratislava.

Lyžiarske areály v priamej dostupnosti z vlaku bez použitia nadväznej dopravy na strednom Slovensku:

SKI Polomka Bučník: Na Polomku sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 172 Banská Bystrica – Červená Skala.

Skipark Racibor – Oravský Pozámok: Do Oravského Podzámku sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 181 Trstená – Kraľovany.

SKI Zbojská: Na Zbojskú sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 174 Brezno – Jesenské.

SKI TMG Remata: Do Rematy sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 145 Prievidza – Horná Štubňa.

Lyžiarske areály s nutnosťou využitia SKI Busu:

Snowparadise Veľká Rača: SKI Busy do Veľkej Rače vedú zo stanice Oščadnica alebo Čadca. Do týchto staníc sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov, ktoré jazdia na trati 127 Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova.

Lyžiarske Stredisko Jasná – Nízke Tatry: SKI Busy do Jasnej vedú zo stanice Liptovský Mikuláš. Do tejto stanice sa naši cestujúci dostanú pri využití vlakov kategórií Ex, R a Os na trati 180 Košice – Žilina – Bratislava.

Lyžiarske stredisko Jasná – Nízke Tatry – Chopok juh: SKI Busy na Chopok juh vedú zo stanice Podbrezová. Do tejto stanice sa naši cestujúci dostanú pri využiť vlakov na trati 172 – Červená Skala – Banská Bystrica.

