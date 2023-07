DVOJROČNÉ dievčatko pobúrilo plavčíkov na kúpalisku! Malo iba spodný diel plaviek

Napadlo by vám, že vaše nič netušiace dvojročné dievčatko môže byť tŕňom v oku plavčíkov, lebo má odhalený hrudník?

Napadlo by vám, že vaše nič netušiace dvojročné dievčatko môže byť tŕňom v oku plavčíkov, lebo má odhalený hrudník?

Presne to sa stalo kamarátke americkej influencerky Katie Sturino, ktorá sa rozhodla túto udalosť vyrozprávať na svojom Instagrame.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Kedy sa vráti LETNÉ počasie? Predpoveď na AUGUST mnohých nepoteší

„Rôzne pravidlá pre chlapcov a dievčatá začínajú odmalička a postupne sa umocňujú. Čo si o tom myslíte?“ napísala k videu Katie. Jej kamarátka sa vybrala so svojím dvojročným dievčatkom na kúpalisko, kde prebiehal plavecký kurz pre takéto deti.

Drvivá väčšina z nich sa pridala k rozhorčeniu influencerky. Čiastočne to schytali aj samotní plavčíci, aj keď tu treba brať do úvahy dosť pravdepodobnú možnosť, že len plnili nariadenie prevádzkovateľa.

Článok pokračuje pod videom.

View this post on Instagram

„Ako pediater a odborník na telá detí hovorím, že nie je biologický rozdiel medzi hrudníkom dvojročného dievčatka a hrudníkom dvojročného chlapca. To je absolútne šialené," okomentoval príspevok jeden z jej sledovateľov.

„Toto je problém Ameriky. Všade inde by deti pobehovali úplne nahé a nebolo by to sexualizované,“ poznamenal iný. „Hovoriť o nahote v súvislosti s telom dieťaťa je nejaký nezmysel,“ pridala sa ďalšia.