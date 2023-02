Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Po Lipšicovi aj u Matoviča: V dome šéfa OĽANO nahlásili bombu! V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia. Dnes o 19:28 Správy Krimi

Dnes o 19:28 Správy Krimi Po Lipšicovi aj u Matoviča: V dome šéfa OĽANO nahlásili bombu! V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.

„Túto informáciu môžeme potvrdiť. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá podnikla potrebné kroky. Vyhrážanie sa útokom na rodinu a obydlie kohokoľvek považujeme za mimoriadne odporné a zbabelé konanie. Igor Matovič sa však zastrašiť nenechá,“ uviedol pre TASR Dojčan.

Tak ako v prípade Lipšica, výbušniny ani u poslanca a šéfa OĽaNO nenašli. Prípadu sa venuje rovnaký vyšetrovateľ.

„V prípade začal vyšetrovateľ okresné riaditeľstva policajného zboru Bratislava III. trestní stíhanie pre šírenie poplašnej správy,“ potvrdil pre Plus 7 dní bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Aktualizované 19:28 Poslanci tzv. Občiansko-demokratickej platformy, ktorí odišli z klubu OĽANO, odsúdili prejavy zastrašovania verejných funkcionárov. Výbušninu okrem Matoviča nahlásili totiž aj v mieste bydliska špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

„Platforma odsudzuje extrémistické a kriminálne násilie voči každému občanovi. Osobitne, ak sa deje voči predstaviteľom verejnej moci a ich rodinám,“ konštatuje v stanovisku. Príslušné orgány štátu zároveň žiada, aby včas odhalili a potrestali páchateľov.

Zdroj: TASR