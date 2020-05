31. máj 2020 Technológie Zo zahraničia PODARILO SA! Vesmírna loď Crew Dragon s posádkou sa úspešne spojila s ISS

Astronauti z Crew Dragon sa po nevyhnutných technických procedúrach a preverení bezpečného pripojenia oboch telies oficiálne zvítajú s posádkou ISS.

10 Galéria

Nová americká vesmírna loď Crew Dragon s dvojčlennou posádkou sa v nedeľu pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Informovala o tom agentúra AP s tým, že pripojenie oboch telies sa odohralo bez problémov a hladko o 16:22 hod. SELČ.

Let s ľudskou posádkou

Astronauti z Crew Dragon Robert Behnken a Douglas Hurley sa po nevyhnutných technických procedúrach a preverení bezpečného pripojenia oboch telies asi o 19:15 hod. SELČ oficiálne zvítajú s posádkou ISS, ktorú momentálne tvoria Rusi Anatolij Ivanišin a Ivan Vagner a Američan Chris Cassidy.

V prípade Crew Dragon ide o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie a prvý vôbec realizovaný súkromnou spoločnosťou. Od roku 2011 sa NASA pri doprave svojich astronautov na ISS spoliehala na ruské rakety.

Štart sa pritom podaril

Loď Crew Dragon z miesta štartu – Mysu Canaveral na Floride – vyniesla nosná raketa Falcon 9. Jej štart sa uskutočnil v sobotu večer (SELČ).

Štart sa pritom podaril až na druhýkrát, prvý štart naplánovaný na stredu bol preložený na sobotu pre zlé počasie na Myse Canaveral.

I keď počasie ohrozovalo aj sobotňajší štart, napokon šlo všetko podľa plánu: od štartu cez odpojenie prvého stupňa nosnej rakety Falcon 9, ktorý následne úspešne pristál na plaforme Of Course I Still Love You v Atlantickom oceáne.

Prvý stupeň SpaceX využíva na opätovné štarty.

Po odpojení prvého stupňa prevzal jeho činnosť druhý raketový stupeň, od ktorého sa po zhruba šiestich minútach loď Crew Dragon odpútala. Od tohto okamihu bol let k cieľu – ISS – výhradne v réžii lode Crew Dragon.

Štart sa uskutočnil na základe zmluvy medzi NASA a spoločnosťou SpaceX s cieľom vytvoriť vesmírnu loď a nosnú raketu pre uskutočňovanie komerčných letov astronautov na ISS.

Zdroj: TASR