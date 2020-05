5. máj 2020 MAK Šport Správy Regióny Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: Matovičove sľuby, 70% daň na alkohol a Kristus s rúškom

6. máj 2020 - Vypočujte si prehľad udalostí, ktoré sa doma a vo svete stali za uplynulých 24 hodín, toto je Výber24.

Zdroj: unsplash.com

Z domova

Na Slovensku pribudlo osem prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo tak evidujeme 1 421 prípadov. Pribudlo 98 vyliečených pacientov.

Premiér Igor Matovič sľubuje, že štátna pomoc bude pokračovať aj pre prevádzky, ktoré síce otvoria, ale budú mať pokles tržieb. Premiér je vraj prekvapený, že doteraz požiadalo o štátnu pomoc tak málo ľudí. Premiér vo vysielaní TV Markíza tiež upresnil, že od stredy umožnia otvoriť aj nákupné centrá do 35 prevádzok, pričom ale veľké centrá ostávajú zatvorené.

Zrejme ešte v tomto týždni začne štát využívať lokalizačné dáta od mobilných operátorov na trasovanie pohybu osôb, u ktorých sa potvrdila nákaza koronou. Plán na mobilnú aplikáciu je na stole už od marca, parlament kvôli tomu už aj menil zákon. Celá služba by mala byť plne funkčná v priebehu niekoľkých dní.

Predseda Ústavného súdu Ivan Fiačan by mal začať disciplinárne konanie voči sudcovi Mojmírovi Mamojkovi. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga v súvislosti s komunikáciou Kočner/Mamojka. Zdôraznil, že Mamojka nie je schopný vyvodiť voči sebe zodpovednosť a odstúpiť z funkcie, preto by mal konať Fiačan ako predseda súdu. Doteraz však nerozhodol.

Národná kriminálna agentúra pokračuje v zatýkaní v rámci akcie Dobytkár. Dnes zadržali elitní policajti troch ďalších podozrivých, ktorých polícia nemenovala, no na sociálnej sieti prípad označila ako korupciu na vysokých miestach v Pôdohospodárskej platobnej agentúre.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu pod vedením Veroniky Remišovej chce zaviesť prístup cez mobil ku všetkým štátnym službám. Je to jednou z priorít novej vlády v oblasti informatizácie. „Do informatizácie sme za posledných 10 rokov naliali viac ako jednu miliardu eur a táto kríza jasne ukázala, že keď potrebujeme funkčné elektronické služby štátu, tak tieto služby nefungujú,“ uviedla Remišová.

Najtransparen­tnejším samosprávnym krajom na Slovensku je v súčasnosti Trenčiansky kraj, naopak najhoršie je na tom z hľadiska otvorenosti a sprístupňovania informácií Bratislavský samosprávny kraj. Prostredníctvom online prezentácie rebríčka transparentnosti samosprávnych krajov to v utorok oznámili predstavitelia Transparency International Slovensko

Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) si má voliť nového predsedu na sneme, ktorý sa elektronicky uskutoční 6. júna. Záujem o post predsedníčky zatiaľ avizovala Irena Bihariová, doterajší šéf Michal Truban kandidovať nebude.

Zo sveta

Okrem obvyklých príznakov nákazy novým koronavírusom, akými sú teploty, suchý kašeľ a dýchavičnosť, môžu byť ďalším prejavom ochorenia aj takzvané covidové prsty. Lekári tak označujú červené hrbole na prstoch, najmä dolných končatín, ktoré sú bolestivé na dotyk a môžu svrbieť. U niektorých pacientov sa objavili ako jediný príznak ochorenia COVID-19.

Epidémii infekčnej choroby COVID-19 podľahol v Rusku aj hlavný konštruktér raketovo-vesmírnej korporácie Energija Jevgenij Mikrin. Generálny riaditeľ štátnej korporácie pre kozmické aktivity Roskosmos Dmitrij Rogozin informoval, že lekári bojovali o život 64-ročného Mikrina niekoľko týždňov.

Počet nahlásených prípadov domáceho násilia v Rusku sa počas karantény zdvojnásobil. Za posledný mesiac bolo v Rusku nahlásených viac ako 13.000 prípadov domáceho násilia, pričom v marci ich bolo len niečo cez 6000.

Holandská poriadková polícia ukončila v utorok v Haagu demonštráciu niekoľkých stoviek ľudí, ktorí protestovali proti opatreniam prijatým vládou s cieľom spomaliť šírenie nákazy koronavírusom. Zadržala pri tom desiatky demonštrantov.

Už včera sme vás informovali, že v Indii sa po 40 dňoch zavretých obchodov ľudia bili a hádali najmä pred obchodmi s alkoholom. Dnes je už situácia iná: vláda situáciu vyriešila tak, že na všetok alkohol uvalila osobitnú daň vo výške až 70%.

Ochranné rúško, aké dnes používa mnoho ľudia po celom svete, zakrývalo aj nos a ústa najväčšej brazílskej ikony – sochy Krista Spasiteľa, ktorá stojí na kopci nad hlavný mestom Rio de Janeiro. Kampaň na podporu používania rúšok je súčasťou iniciatívy, ktorá vznikla s cieľom bojovať proti novému koronavírusu a jeho účinkom na brazílsku spoločnosť.

Počasie

Za studeným frontom bude na Slovensko prúdiť chladný vzduch, v dôsledku ktorého budú teploty klesať pod bod mrazu. V stredu bude prevažne oblačno až zamračené a miestami, najmä na severe prehánky alebo občasný dážď. Snežiť bude v polohách už od 800 metrov nad morom.

Zdroj: Dnes24.sk