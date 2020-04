26. apríl 2020 Správy Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: Opatrovateľky aj pendleri dostanú nové podmienky a megapožiar na Babe

Zo Slovenska

Druhá fáza otvárania ekonomiky nebude na Slovensku skôr ako 6. mája, aj keď v posledných dňoch počet prípadov nákazy novým koronavírusom extrémne nenarástol. Premiér Igor Matovič tvrdí, že situácia vyzerá dobre.

Hlavný hygienik navrhne na rokovaní Ústredného krízového štábu úpravu opatrení vo vzťahu k pendlerom, zdravotníckym pracovníkom a pracovníkom sociálnych služieb tak, aby mali pri vstupe na územie Slovenska zjednodušené podmienky. Reagoval tak na zhromaždenie opatrovateliek na hraničnom priechode Berg, ktoré žiadali výnimku z povinnej štátnej karantény.

Zubní lekári varujú, že nestihnú zabezpečiť preventívne prehliadky všetkých pacientov. Podľa zákona však poistenec bez prehliadky bude musieť v budúcom roku zaplatiť ošetrenie kazov sám. Minister zdravotníctva Marek Krajčí však uisťuje, že sa pacienti nemusia obávať. Vznikne na to výnimka.

60 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Pezinka, zo Senca, Častej, Budmeríc, Kuchyne, Lozorna a Perneku zasahuje pri požiari v ťažko dostupnom teréne na Pezinskej Babe. Horí asi šesť hektárov, zasahoval aj vrtuľník. Víkendový požiar vo Vrakuni, kde horela konská stajňa a vrakovisko, už uhasili. Stovka koní a všetci ľudia vyviazli bez zranení.

Zahraničie

Ďalší milión pozitívne testovaných pribudol korone za posledných 12 dní. Teraz sú vo svete tri milióny potvrdených prípadov. Každý tretí je v USA. Prezident najmocnejšej krajiny sveta sa na tlačovej konferencii zamýšľal nad tým, či by sa korona nedala riešiť Savom. Intravenózne. Koľko prípadov testy nezachytili, sa asi nikdy nedozvieme. Ale môže ich byť aj desaťnásobne viac. Obetí je 210 tisíc, v Západnej Európe už situácia kulminovala.

Britský premiér Boris Johnson sa vrátil do svojej rezidencie na Downing Street 10 a v pondelok by sa mal vrátiť do práce. Johnsonovi chorobu COVID-19 diagnostikovali 26. marca a strávil aj sedem nocí v nemocnici.

Lekári v Liberci podali korona pacientovi vo vážnom stave krvnú plazmu od darcu, ktorý sa z ochorenia už vyliečil. Krv obsahuje protilátky, no tento typ liečby je pri koronavírusoch zriedkavý. Nemocnica je však presvedčená, že by pacientovi vo vážnom stave mohla pomôcť.

Počasie

V noci na celom Slovensku mráz. Miestami až mínus 6 stupňov. Na Dolniakoch prízemný mráz múnus tri stupne. Tentoraz už nie je ohrozená len úroda na ovocných stromoch, ale zmrznúť môžu aj priesady a ďalšie teplomilné rastliny. Cez deň ale príjemne, hoci pod mrakom, teplota 17 až 22 stupňov. Alergici nezabudnite, že sezóna brezy je v plnom prúde.

Správy dnes vybral a načítal Boris, ďakujeme, že nás počúvate.

