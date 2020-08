Dnes o 15:02 Krimi Podnikateľa Jozefa Majského zobral súd v Prahe do väzby na Pankráci

Mestský súd v Prahe zobral vo štvrtok popoludní podnikateľa Jozefa Majského do predbežnej väzby. Vyhovel tak návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe. Informovala o tom hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci.

Majského umiestnili do väzby na Pankráci.

Odvedený do väznice

„Proti tomuto rozhodnutiu podal Majský sťažnosť, tá však nemá odkladný účinok. To znamená, že Majský bol odvedený eskortou do pankráckej väznice. O sťažnosti bude rozhodovať Vrchný súd v Prahe. V tejto chvíli má Mestské štátne zastupiteľstvo 60 dní na to, aby uskutočnilo tzv. predbežné vyšetrovanie, a dovtedy by mal štátny zástupca podať návrh buď na vydanie do členského štátu EÚ, to znamená na Slovensko, alebo nevydanie,“ objasnila Puci. Súd rozhodoval o návrhu približne hodinu.

Krajské štátne zastupiteľstvo podalo návrh na vzatie Majského do predbežnej väzby v stredu (5. 8.). TASR to potvrdil hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. Dodal, že vzhľadom na uskutočňované predbežné vyšetrovanie sa zastupiteľstvo nebude bližšie vyjadrovať.

Slovenská polícia v utorok (4. 8.) potvrdila, že Majský bol zadržaný v pražskej nemocnici. To, čo bude nasledovať, je v plnej kompetencii českých orgánov. Polícia priblížila, že stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku.

Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Po Majskom bolo na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásené národné i medzinárodné pátranie.

