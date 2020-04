26. apríl 2020 Zo Slovenska Podnikatelia môžu v dôsledku krízy požiadať o dočasnú ochranu. V čom bude spočívať?

Opatrenia sa budú dotýkať len podnikateľov zasiahnutých následkami pandémie, a nie osôb, ktoré mali závažný problém s plnením si záväzkov aj pred pandémiou.

Podnikatelia budú môcť požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu.

Dočasná ochrana

Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorú v stredu schválila Národná rada (NR) SR.

O dočasnú ochranu bude môcť podnikateľ požiadať pre zvýšenie pohľadávok po lehote splatnosti alebo pre značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie jeho podniku. Opatrenia sa budú dotýkať len podnikateľov zasiahnutých následkami pandémie, a nie osôb, ktoré mali závažný problém s plnením si záväzkov aj pred pandémiou.

Ochrana bude spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva či upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.

Platnosť opatrenia

Po poskytnutí dočasnej ochrany nebude môcť druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od nej alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa v čase od 12. marca 2020. Neplatí to, ak by druhá strana bezprostredne ohrozila vlastné prevádzkovanie.

Pridelenie dočasnej ochrany môže zrušiť súd. Podnikateľ mu bude musieť predložiť písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania a tiež zoznam majetku, záväzkov a spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Opatrenie by malo trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda by ho mohla predĺžiť, no najdlhšie do konca roka 2020. Dočasná ochrana sa nebude vzťahovať na vybrané finančné inštitúcie, napríklad banky, inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne či správcovskú spoločnosť. Legislatíva by mala byť účinná od 12. mája 2020.

Zdroj: TASR