14. máj 2020 Tlačové správy Podniky sa pripravujú na návrat, na väčšie akcie si zrejme počkajú

Situácia okolo koronavírusu vniesla do životov reštaurácií, podnikov, barov či kaviarní týždne neistoty. Majitelia prevádzok museli urýchlene zatvoriť dvere, pozastaviť rozbehnutý biznis a začať pripravovať krízové scenáre.

Zdroj: Adobe Stock

Určiť úvod a koniec či dokonca ďalší vývoj pandémie, ktorá ovplyvnila všetky sféry každodenného života, nedokázali ani odborníci. Majitelia HORECA prevádzok aspoň s veľmi jemným výdychom prijali možnosť zaviesť okienkový predaj a otvoriť vonkajšie terasy. Uvoľňovanie opatrení vítajú, ale uvedomujú si, že vyliečiť sa z krízy nebude ľahké.

Reštaurácie, bary aj kaviarne pocítili dopad koronavírusu ihneď. Už v polovici marca museli prerušiť svoje fungovanie a čakať, čo prinesú nasledujúce dni a týždne. Aktuálne čísla však hovoria jasne. Pivovarnícka spoločnosť HEINEKEN Slovensko zaznamenala v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom 95 %-tný pokles predaja v HORECA segmente. Ten pritom predstavuje približne 30 % objemu ročného predaja v rámci pivného trhu na Slovensku.

Stopka pre rozbehnutý biznis

„Mali sme ´nakopnutý´ biznis, ale koronavírus všetko prerušil. Dopad sme pocítili o to viac, že naša reštaurácia zabezpečovala stravu do rôznych firiem, ktoré ostali tiež zatvorené. Táto služba predstavovala 70 % tržieb. Museli sme sa preorientovať na štandardné donášky, ktoré sme v menšom robili aj predtým. Výrazný výsledok nám to ale neprinášalo,“ ozrejmil Pavel Zvarik, majiteľ reštaurácie Prameň v Lučenci.

S podobným scenárom sa musel vyrovnať aj majiteľ kaviarne Impresso Coffee v Banskej Bystrici, Ján Bielov. „Mal som zrazu voľno, keď prišlo rozhodnutie zavrieť prevádzky. Ja sa totiž venujem len kaviarni, aj v nej pracujem. Úplne zatvorené sme mali takmer do konca apríla. Potom sme spustili okienkový predaj,“ povedal.

Vlna solidarity od zákazníkov

Posledné týždne ukázali spolupatričnosť, priniesli vzájomnú pomoc a podporu od ľudí. Pozitívnu energiu zo strany zákazníkov cítili aj podniky. Tie sa snažili s nimi neustále komunikovať a informovať o aktuálnom dianí, alebo zmenách v prevádzkach. „Tento čas som využil na dokončenie stavebných prác v kaviarni a venoval som sa aj marketingu, aby som sa ľuďom pripomenul. Snažil som sa s nimi komunikovať cez sociálne siete. Spätná väzba od ľudí bola veľmi dobrá a vyjadrovali nám podporu,“ prezradil Ján Bielov.

Prevádzky museli pristúpiť k rôznym opatreniam, aby úplne nestratili klientov, čo sa odrazilo aj na cenách. Pavel Zvarik potvrdzuje, že na oslovenie zákazníkov tiež využil komunikáciu cez sociálne siete, ale aj zvýhodnené ponuky, napríklad na pizzu. „Musel som ísť s cenami dole. Urobili sme si aj nové fotky jedla, využili sme na to exteriér a slnečné počasie. Ľudia veľmi pozitívne reagujú na našu prácu. Vidíme, že chcú ísť opäť von, sledujú, ako komunikujeme a tešia sa na čapované pivo s obľúbenými pochutinami. Verím, že sme už na dobrej ceste, aby sa situácia vrátila tam, kde bola,“ netají nádej a jedným dychom dodáva, že robil všetko preto, aby si udržal zamestnancov.

Ťažký návrat

Uvoľňovanie opatrení majitelia prevádzok vítajú. Uvedomujú si však, že ich čakajú ešte náročné časy, aby sa dostali aspoň do pôvodného stavu. „Mne sa postupný návrat pozdáva. Páči sa mi, ako je to nastavené. Možno by som uvoľňovanie posunul o týždeň skôr, ale rešpektujem rozhodnutie kompetentných. Návrat do bežného života je správny. Určite je lepšie, keď tento proces ide pozvoľna, ako keby mala prevádzka do toho vhupnúť naplno,“ myslí si majiteľ kaviarne Ján Bielov.

Plánovanie väčších akcií pravdepodobne ešte nejaký čas potrvá. „Prišli sme o spoločenské a kultúrne podujatia. Len v apríli sme mali mať štyri svadby, viete si to teda predstaviť. Toto obdobie pre nás znamenalo boj o prežitie, nielen pre našu prevádzku, ale aj ostatných majiteľov. Tesne pred pandémiou sme dokončili piváreň, išlo o veľmi vysokú investíciu. Nebolo to dobre načasované, ale čo sa dá robiť, nikto nemohol tušiť, čo sa stane. Predpokladám, že potrvá dva-tri mesiace, kým ľudia začnú s menšími akciami. Organizovanie prvej svadby odhadujem na september,“ uzavrel Pavel Zvarik z reštaurácie Prameň.

Presun konzumentov do retailu

Líder na slovenskom pivovarníckom trhu, spoločnosť HEINEKEN Slovensko, vníma, že situácia okolo šíriaceho sa ochorenia COVID-19 presunula časť konzumentov z HORECA segmentu do retailu. „Tento stav však môže byť skreslený, keďže spotrebitelia v posledných týždňoch v obave z karantény uprednostňovali väčšie zásobovacie nákupy. Na druhej strane, z hľadiska objemu predaja nárast v retaile nevykompenzoval pokles predaja v HORECA segmente, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať,“ hovorí generálny riaditeľ slovenského HEINEKENu Rene Kruijt.

Pivovarnícka spoločnosť si zároveň uvedomuje zložitosť situácie, do ktorej sa prevádzky dostali, a preto im podala pomocnú ruku. Pripravila pre nich sériu riešení, aby uľahčila podnikom návrat do života. Sú medzi nimi ekonomické a obchodné opatrenia, odborné konzultácie v otázkach legislatívy či technickej podpory, ako aj podpora v online prostredí. HEINEKEN Slovensko je taktiež partnerom iniciatívy #podporsvojpub­.„Čím neskôr sa obmedzenia uvoľnia, tým väčší dopad to bude mať na počet znovuotvorených prevádzok. Prijatými opatreniami preto chceme pomôcť vrátiť HORECE život minimálne na tej úrovni, aká bola pred vypuknutím krízy. Segment HORECA je o to špecifickejší, že ponúka zákazníkom jedinečnú skúsenosť a zážitok spojený s vychutnávaním si čerstvo načapo­vaného piva, radleru, či cideru. O túto možnosť, žiaľ, stále mnoho ľudí prichádza,“ uviedol Rene Kruijt.

Psychológ: Možné sú extrémne prípady

Uzavretie prevádzok malo aj inú rovinu. Okrem zrušenia kultúrnych a spoločenských podujatí, prinieslo aj výraznú zmenu životného štýlu. Návštevy, posedenia s priateľmi a stretnutia pri káve alebo pive, sa dostali na zoznam nepovolených aktivít. Vzdať sme sa museli aj mnohých obľúbených voľnočasových záľub. „Na jednej strane aktuálna situácia významne zasiahla zaužívané vzorce správania sa jednotlivcov, no na druhej strane sme si mohli všimnúť, že zmena stereotypu prebehla veľmi efektívne. Videli sme to napríklad pri nosení rúšok, čo je dôkazom toho, že jednotlivci sa dokážu rýchlo zmeniť a prispôsobovať meniacim sa podmienkam prostredia. Sociálny vplyv spoločnosti tu však hrá tiež významnú rolu, pričom ľudia majú vo všeobecnosti tendenciu robiť to, čo robí väčšina,“ vysvetľuje psychológ Robert Krause.

Ako ďalej hovorí, ľudia prirodzene registrujú konania svojho okolia, a pokiaľ sa týka veľkej väčšiny, majú motiváciu ho napodobňovať. Závisí teda od spoločnosti a jej jednotlivcov, ako príde k návratu k zaužívanému spôsobu života. „Je možné, že sa opäť, ako vo väčšine zmien, vyskytnú extrémne prípady ľudí, ktorí sa buď začnú v extrémnych póloch vracať do zaužívaných vzorcov správania z času pred vypuknutím pandémie alebo naopak, budú sa možno miestami až iracionálne obávať sociálneho kontaktu s druhými ľuďmi. Vo všeobecnosti však odporúčam dodržať si zdravý nadhľad, reagovať na aktuálnu situáciu a vyhnúť sa nadmerne zidealizovaným, či pre zmenu katastrofickým scenárom ohľadom budúcnosti,“ doplnil Robert Krause.

Zdroj: Adobe Stock

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Heineken