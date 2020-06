19. jún 2020 ELA Zo Slovenska Podvodné stránky a firmy, cez ktoré prídete o peniaze! Inšpektori varujú, aby ste nič NEPLATILI

Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala zvýšený nárast podaní proti viacerým subjektom, ktoré oberajú ľudí o peniaze.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zaznamenala zvýšený nárast podaní proti internetovej galérii www.sunsea.sk.

Zaplatíte a to je všetko…

Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť MILLPARKS, s.r.o., so sídlom Hybernova 1009/24, 100 00 Praha, Česká republika, ktorá predmetnú stránku označuje ako Slovenskú nákupnú internetovú galériu, prostredníctvom ktorej sprostredkováva záujemcom (kupujúcim) obchody s predávajúcim.

„Z obsahu spotrebiteľských podaní vyplýva, že po uskutočnení objednávky a jej následnom zaplatení, nie je tovar spotrebiteľovi doručený. Navyše, po uskutočnení nákupu a realizácii platby, s predávajúcim nie je možné komunikovať žiadnym zo spôsobov, uvedených na stránke internetového obchodu,“ varuje zákazníkov SOI.

Ako dodáva, inšpekcia nie je oprávnená vymáhať platby za nedodaný tovar, odporúča preto spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky spotrebiteľské rozhodnutia, týkajúce sa zakúpenia produktov prostredníctvom vyššie uvedenej webovej stránky.

Podvodný register

SOI taktiež upozorňuje na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy alebo zasielaní žiadosti o registráciu subjektu CENTRÁLNY REGISTER DLŽNÍKOV, s.r.o.

Podľa informácii zverejnených na stránke Národnej banky Slovenska CERD nie je evidovaný ako oficiálny register, ktorý eviduje a spracúva údaje o klientoch, ich úverových záväzkoch a platobnej disciplíne podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Jednou zo služieb CERD-u je údajná možnosť získania informácie o vašich záväzkoch a platobnej disciplíne vo forme výpisu o bezdlžnosti, ku ktorému je možné získať prístup po registrácii a uhradení poplatku v zmysle cenníka.

CERD nemá a ani nemal prístup k údajom z oficiálnych registrov a ani od ich užívateľov. Výpis z registra dlžníkov, ktorý vydáva CERD a vyberá zaň poplatky tak nie je pre finančné inštitúcie relevantný, nakoľko neobsahuje reálne informácie o finančných záväzkoch dotknutej osoby.

„SOI zaevidovala niekoľko podaní podnikateľských subjektov a spotrebiteľov, ktorí sa na danej stránke zaregistrovali na základe prísľubu bezplatnej registrácie alebo spamovej pasce. I napriek tomu, že tieto osoby služby CERD nevyužívali, bola im vystavená faktúra v obvyklej výške 500 eur na úhradu za poskytnuté služby,“ informuje inšpekcia.

Vzhľadom na prekážky v ďalšom konaní odporúča, aby osoby, ktoré sa cítia alebo boli danou spoločnosťou poškodené, kontaktovali orgány činné v trestnom konaní alebo sa s návrhom obrátili na príslušný súd.

„Zľavový“ klub

Do tretice SOI upozorňuje spotrebiteľov na zvýšenú opatrnosť pri uzatváraní zmluvy so spoločnosťou GLOBAL GROUP c/o REVERSE LOGISTIC, DISCOUNT CLUB. Na uvedené upozorňovalo osobitne Európske spotrebiteľské centrum v SR TU.

„SOI zaznamenala niekoľko podaní týkajúcich sa Zľavového klubu alebo nákupu prostredníctvom inzercie v novinách a časopisoch (najčastejšie týždenníky, denníky). V inzercii sa ponúkajú rôzne druhy výrobkov (magnetické vložky, krémy, naslúchadlá a iné), pričom nie je jasné a zrejmé, kto je predávajúcim týchto výrobkov. Na stránke inzercie sa nachádza len odkaz na podmienky na internete a telefonické čísla. Anonymným telefonátom, ktorý SOI na opakujúce sa číslo v inzercii vykonala, bolo zistené, že by spotrebitelia mohli vrátiť tovar alebo tento reklamovať na adresu v Poľskej republike. Podľa najnovších podaní spotrebiteľov sa však adresy rôznia, často ide o adresy so sídlom v rôznych členských krajinách Európskej únie i mimo nej,“ upozorňuje SOI.

Nakoľko je veľmi náročné dohľadať konkrétny zodpovedný subjekt a SOI vzhľadom na územnú príslušnosť nie je oprávnená vykonať kontrolu subjektu so sídlom mimo Slovenskej republiky, odporúča spotrebiteľom riadne zvážiť vykonanie telefonátu a objednávky, prípadne uzatvorenia zmluvy s vyššie uvedenou spoločnosťou.

Ilustračné foto, TASR