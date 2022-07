4 Galéria Zdroj: Facebook.com/Košice - kuriozity a absurdity Pohodu na obľúbenom kúpalisku NARUŠILI Rómovia: TOĽKO neporiadku tam ešte nikdy nemali! FOTO Humus, špina, bordel. Tak okomentovala stav kúpaliska Rumanova v Košiciach po príchode početnej skupiny Rómov jedna z návštevníčok. Čo sa tam dialo? 30. júl 2022 han Regióny

30. júl 2022 han Regióny Pohodu na obľúbenom kúpalisku NARUŠILI Rómovia: TOĽKO neporiadku tam ešte nikdy nemali! FOTO Humus, špina, bordel. Tak okomentovala stav kúpaliska Rumanova v Košiciach po príchode početnej skupiny Rómov jedna z návštevníčok. Čo sa tam dialo?

Košické kúpalisko počas horúcich dní praskalo vo švíkoch, no minulú sobotu, 23. júla sa tam odohralo niečo, čo návštevníci nečakali. Približne okolo 13-tej hodiny do areálu kúpalisko prišlo asi dvesto rómskych návštevníkov. Na tom by nebolo nič neobvyklé, keby sa tam nezačali diať „veci“.

„Možno ma ukameňujete, ale toto bol humus, špina, bordel. Prázdne kelímky, porozhadzované jedlo, smrad, no otras,“ napísala príspevok jedna z návštevníčok košického kúpaliska na sociálnej sieti.

Skupina má na Facebooku názov Košice – kuriozity a absurdity a rozhorčená pani pokračovala v písaní ďalej. „So špinavými vecami do bazéna, s kočíkmi cez vodu,“ dodala. Podľa portálu Korzár po takomto správaní rezignovali aj plavčíci. „Čo máme robiť? My sa snažíme. Zapískam, upozorním, ale oni si robia, čo chcú,“ priznal jeden z plavčíkov.

Rušné dni

Aj podľa ďalších návštevníkov sa spomínaná početná skupina správala neprimerane. Poniektorí z nich nemali vhodné plavky do bazénov a kúpali sa v slipoch či podprsenkách alebo ponožkách. Deti sa zase po kúpalisku preháňali nahé. Čo na to prevádzkovateľ kúpaliska, ktorým je Tepelné hospodárstvo?

„Počas najhorúcejších dní uplynulého týždňa prišlo na kúpalisko Rumanova celkom 5 629 návštevníkov, čo je v priemere vyše 1 400 návštevníkov za deň. Mimoriadne horúčavy dali zabrať nám aj našim zamestnancom. Výrazne sa nám v posledných dňoch zvýšil počet problémových situácií, ktoré musíme riešiť s neprispôsobivými občanmi. Tí napriek výzvam zamestnancov kúpaliska opakovane porušujú pravidlá a kúpeľný poriadok,“ vyjadril sa námestník riaditeľa pre ekonomiku Štefan Ferencz pre portál Topky.sk.

„Personál bol opakovane poučený o postupoch, ktoré sa môžu a majú v danej situácii aplikovať. Rovnako sme inštruovali aj plavčíkov, aby zvýšili v týchto prípadoch ostražitosť a v rámci svojich možností situáciu riešili,“ doplnil Ferencz.

Aj záchranári

V daný deň boli privolaní na kúpalisko aj záchranári, keďže jedna pani dostala zrejme epileptický záchvat a potom mal skočiť do bazéna pre neplavcov muž podgurážený alkoholom a poranil si chrbticu. Pri oboch zásahoch zdravotníkov sa skupina Rómov mala správať nevhodne, čo znamená, že im sťažovala prácu.

K minulej sobote sa pre portál pluska.sk vyjadril aj jeden zo zamestnancov, ktorý však chcel zostať v anonymite. „Išlo nám o krk. Bolo to neskutočné. Mysleli sme, že je to len zlý sen. Neporiadok, aký po tejto skupine ostal, sme upratovali v sobotu večer dve hodiny a potom rovnaký čas ešte v nedeľu ráno pred otvorením kúpaliska,“ priznal.

„Ani nebudem hovoriť, čo všetko sme tam našli. Niečo neuveriteľné. Toľko neporiadku a odpadkov sme tu nikdy nemali. Samozrejme, že nie v košoch, ale kde-kade po celom areáli. Verím, že táto situácia sa už nikdy nezopakuje,“ podotkol zamestnanec.

