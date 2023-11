Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Prešovský kraj Policajt na policajnej ubytovni v Bratislave postrelil svojho kolegu! Muž je v OHROZENÍ života V policajnej ubytovni v Bratislave došlo k nešťastnému incidentu. 7. november 2023 ELA Krimi

7. november 2023 ELA Krimi Policajt na policajnej ubytovni v Bratislave postrelil svojho kolegu! Muž je v OHROZENÍ života V policajnej ubytovni v Bratislave došlo k nešťastnému incidentu.

Pre TASR to potvrdila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní na svojom webe.

„Predmetná udalosť je momentálne v štádiu dokumentovania,“ priblížila Šimková s tým, že viac informácií poskytnú, keď to situácia umožní. Dvadsaťjedenročného muža previezli vo vážnom stave do ružinovskej nemocnice, kde ho operujú, dodáva Plus 7 dní.

Zdroj: TASR