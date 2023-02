Zdroj: pixabay.com Po smrti Terézie ďalšia RANA: Len 15-ročnú Soňu našli omámenú! Polícia má pre rodičov ODKAZ Muži zákona upozorňujú rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas a so svojimi deťmi komunikovali. 2. február 2023 Správy Zo Slovenska

2. február 2023 Správy Zo Slovenska Po smrti Terézie ďalšia RANA: Len 15-ročnú Soňu našli omámenú! Polícia má pre rodičov ODKAZ Muži zákona upozorňujú rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas a so svojimi deťmi komunikovali.

Polícia sa v Bratislave a okolí zaoberá viacerými prípadmi nezvestných mladých ľudí. Muži zákona sa snažia osoby v čo najkratšom čase vypátrať. Bohužiaľ, ako napríklad v prípade zmiznutej Terezky, sa nie vždy takéto situácia končia šťastne, tzn. vypátraním nezvestnej osoby. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

Nezvestní mladí ľudia

„Stretávame sa aj s prípadmi, kedy sa ľudia dobrovoľne rozhodnú ukončiť svoj život. Úlohou polície je v prvom rade predísť, prípadne zabrániť takémuto konaniu, a ak k nemu už dôjde tak prvoradým cieľom je vyšetriť, či smrť osoby nebola spôsobená cudzím zavinením,“ uvádza polícia.

Muži zákona ďalej informujú, že len za obdobie posledných dvoch dní boli na policajných oddeleniach v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III nahlásené dva prípady nezvestnosti mladých ľudí.

Zásah v hodine dvanástej

Napríklad v priebehu stredy (1. 2.) matka 15-ročného dievčaťa nahlásila jej nezvestnosť a zároveň uviedla, že dieťa si môže ublížiť. Policajti ihneď po prijatí oznámenia začali s pátraním. Našťastie, mladé dievča, ktoré sa podľa medializovaných informácií volá Soňa, sa podarilo lokalizovať.

Tínedžerku našli v jednom z obchodných centier, zjavne pod vplyvom omamných látok – pravdepodobne liekov.

„Dievča po chvíli začalo upadať do bezvedomia a nekontrolovane sa triasť. Policajti ktorí dievča lokalizovali mu poskytli potrebnú prvú pomoc, uložili do stabilizovanej polohy, privolali na miesto RZP a až do jej príchodu jej pomáhali. Záchranári po príchode ju previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc,“ informuje polícia.

Rozprávajte sa s deťmi

Muži zákona upozorňujú rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde a s kým trávia ich deti voľný čas a so svojimi deťmi komunikovali.

„Zároveň dávame do pozornosti aj kontakty na Linku dôvery (055/ 622 2323) alebo Linku nádeje (055/ 644 1155) pre poskytnutie potrebnej konzultácie s odborníkmi. Tie fungujú non stop. V prípade potreby samozrejme kontaktujte aj políciu na bezplatnom čísle 158,“ uzatvára polícia.

Foto je ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk