21. september 2021 han Magazín Polícia ukázala VIDEO z vlámania do Cibulkovej bytu: Zlodeji sa kryli len rúškami! Cez víkend si zlodeji vybrali za "obeť" luxusný byt v bratislavskom Starom meste. Ten pravdepodobne patrí bývalej tenistke Dominike Cibulkovej.

Ako sme vás informovali v tomto ČLÁNKU, páchatelia sa mali vlámať do jednej nehnuteľnosti, ktoré vlastní práve bývalá svetová športovkyňa. S touto skutočnosťou ako prvá prišla TV JOJ.

Spoznali ste ich?

Zábery z vlámania zverejnila na Facebooku aj polícia. Z nich je dobre vidieť, že sa zlodeji nijako špeciálne nechránili. Aj preto sa muži zákona obrátili na verejnosť s pomocou, či niekoho z partie vlamačov nespoznali. „Spoznávate mužov? Dajte nám vedieť formou správy na Facebooku alebo priamo na telefónnom čísle 158,“ píšu policajti.

Domča dovolenkuje

Byt sa nachádza na Dunajskej ulici v časti Staré mesto v hlavnom meste. Práve tam býva aj Dominika Cibulková s manželom Michalom Navarom a synčekom. Počas krádeže však boli na dovolenke, čo páchatelia veľmi dobre vedeli zo sociálnych sietí, kde je bývalá tenistka aktívna. Podľa záberov z videa je však zreteľné, že sa jedná o byt Cibulkovej. Dokazuje to šatník a aj jej veľká fotografia v pozadí videozáznamu.

Vyrušili ich psy

„Podľa doterajších informácií doposiaľ neznámi páchatelia vo večerných hodinách v čase od 19.30 do 20.15 h v sobotu dňa 18.09.2021 vošli do priestorov obytného domu, kde na najvyššom poschodí otvorili okno na chodbe a vošli na šikmú strechu tohto domu. Odtiaľ sa dostali k oknu vedúceho do jedného z bytov, na ktorom rozrezali roletu, vypáčili okno a vošli do vnútorných priestorov bytu. Nakoľko v byte sa nachádzali psy, z bytu utiekli a k odcudzeniu vecí nedošlo,“ uvádza bratislavská polícia na Facebooku.

Veľká škoda

„Páchatelia sa presunuli na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčili dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2 kusy cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci. Z bytu následne páchatelia odišli na doposiaľ neznáme miesto. Celková škoda, ktorá bola týmto konaním spôsobená presiahla škodu veľkého rozsahu. Za uvedené konanie hrozí páchateľom v zmysle zákona v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov,“ doplnili muži zákona.

