19. september 2021 han Magazín CIbulková má smolu na ZLODEJOV: Vlani jej vykradli chalupu, teraz si trúfli na BYT! V noci zo soboty na nedeľu sa mali do luxusného bytu v bratislavskom Starom Meste, ktorý vlastní bývalá tenistka Dominika Cibulková, vlámať zlodeji.

Podľa informácii TV JOJ mali už v nedeľu ráno zasahovať na adrese, kde býva Cibulková s manželom a synčekom, policajti a hasiči. Podľa webového portálu spomínanej televízie mali muži zákona zaisťovať stopy.

Rovnako dopoludnia uviedla polícia na sociálnej sieti, že sa v Starom meste stala krádež a už majú prípad vo svojich rukách. „Policajti bratislavskej krajskej kriminálky vyšetrujú okolnosti vlámania do jedného z bytov v bratislavskom Starom meste, ku ktorému došlo dnes v nočných hodinách. Bližšie informácie vzhľadom na súčasný stav vo vyšetrovaní nie je možné poskytnúť,“ píšu policajti na Facebooku.

Zase vykradli ju?

Podľa TV JOJ má vykradnutý byt patriť do osobného vlastníctva Dominiky Cibulkovej. Tá sa k celej záležitosti ešte nevyjadrili, rovnako ani jej manžel Martin Navara. Ak by sa to potvrdilo, niekdajšia elitná tenistka má potom riadnu smolu. Len minulý rok v lete jej totiž zlodeji vykradli víkendovú chalupu na Záhorí.

Ktovie, možno Dominika priťahuje „dlhoprstých“ preto, že svoj súkromný život nemá problém „vešať“ na sociálne siete, kde často ukazuje aj to, kde a ako býva.

NOČNÚ KRÁDEŽ V JEDNOM Z BYTOV V CENTRE BRATISLAVY UŽ VYŠETRUJEME 👉Policajti bratislavskej krajskej kriminálky...

