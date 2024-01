Dnes o 14:27 Lucia Lauková Krimi Polícia uzavrela diaľnicu D1: Do cestárskeho auta vrazil KAMIÓN Na diaľnici D1 sa stala vážna dopravná nehoda. Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník.

Na diaľnici D1 pred Hlohovcom došlo v utorok 30. januára k vážnej dopravnej nehode. Do cestárskeho auta narazil kamión. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.

„Upozorňujeme vodičov, že z dôvodu vážnej dopravnej nehody, ktorá sa stala pred chvíľou na diaľnici D1 v smere na Trenčín, polícia ÚPLNE UZAVRELA diaľnicu D1 a to už od križovatky Trnava,“ uvádza polícia s tým, že hliadky nepúšťajú vodičov na diaľnicu ani v pripájacích pruhoch z Bratislavy a Nitry.

Podľa prvotných informácií mal vodič kamiónu naraziť do cestárskeho vozidla s vozíkom so smerovou šípkou. „Krátko na to malo prísť k nehode ďalších 3 vozidiel,“ priblížila polícia.

Na miesto bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník. Žiaľ, jeden z vodičov zraneniam podľahol. Ďalšie dve osoby sa zranili.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk

4 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk