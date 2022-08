Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj POLONAHÝ policajt na pikantných záberoch: Ako sa dostali FOTKY ku 13-ročnému dievčaťu? Pikantné zábery nafotené v službe? Prípad obnažených fotografií údajného policajta z Bratislavy už skúmajú na Ministerstve vnútra SR. 26. august 2022 han Zo Slovenska

O kauze informoval Nový čas na svojom webe čas.sk. Denník sa dostal k fotkám, na ktorých má byť vyššie postavený policajt z hlavného mesta. Zo záberov je vidieť, že pózoval na pracovisku.

Novému Času poskytol fotografie zdroj, ktorý tvrdí, že ich našiel v počítači svojej 13-ročnej dcéry. „Podľa našich zistení policajt v zbore naozaj pracuje, nedávno ho povýšili a zrejme pred pár rokmi spravil aj tieto pikantné zábery. To, či naozaj fotografie posielal on, alebo ide o pomstu voči jeho osobe, nie je zatiaľ jasné,“ píše sa v článku.

Celým prípadom sa podrobne zaoberá Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR.

"Moja 13-ročná dcéra dostáva fotografie od tohto zrejme devianta v uniforme. Prosím, neviete ho pomôcť identifikovať? Nebudem vystavovať svoju dcéru výsluchom a vyšetrovaniam. Chcem nájsť tohto devianta sám,“ napísal Novému Času čitateľ a zrejme aj otec dievčaťa v maile, kde pripol aj niekoľko záberov. Ten istý mail rozposlal aj oddeleniam ministerstva vnútra.

To, že zrejme ide o policajta potvrdzuje aj jeden zo záberov, na ktorom je odfotený služobný preukaz muža. „Riešiť si to musia policajti, preto som to neposlal médiám týždeň, aby mali priestor zaistiť mu počítač a preskúmať, koľkým dievčatám ešte toto posielal. Moja dcéra to našťastie zobrala ako srandu a neverila, že je policajt, až kým jej neposlal preukaz,“ dodal otec.

Denník oslovil aj rezort vnútra, kde potvrdili, že o prípade vedia. „Po komunikácii s dotknutými zložkami disponujeme informáciou, že vec bola posúdená Úradom inšpekčnej služby, ktorý podanie preveruje,“ vyjadrila sa hovorkyňa Zuzana Eliášová.

Keď sa však potvrdí, že ide o policajta, ktorý si pikantné fotky robil v služobných priestoroch, môže ísť až o diskreditáciu celého zboru. Takisto sa musí vyriešiť, či náhodou snímky neposielala iná osoba, aby mužovi na fotkách narobila problémy.

