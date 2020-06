11. jún 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Posledná šanca pre legendárneho pilota F1? Schumacher ide na netradičnú OPERÁCIU!

Sedemnásobný majster sveta motoristickej F1 Michael Schumacher podstúpi operáciu, pri ktorej mu aplikujú kmeňové bunky.

Zdroj: TASR

Cieľom bude podporiť regeneráciu nervovej sústavy.

Šesť a pol roka v opatere

Bývalý nemecký pilot utrpel ťažké poškodenie mozgu, keď v roku 2013 spadol na lyžiach. Odvtedy je odkázaný na opateru a rodina drží jeho stav v tajnosti. Len občas preniknú z jeho súkromia na verejnosť informácie, ktoré sa však často nezakladajú na pravde. Napríklad bývalý manažér Ferrari Jean Todt sa nechal počuť po návšteve Michaela, že sleduje preteky F1.

Nové správy o operácii

Podľa periodika Daily Mail podstúpi operáciu v najbližších dňoch. Povedie ju renomovaný francúzsky kardiochirurg Philippe Menasche, ktorý operoval Schumachera aj predtým.

Bude to bezpečný zákrok

Procedúra je z časti experimentálna, no preukázateľne bezpečná. Zvyčajne pri nej Menasche implantuje kmeňové bunky do poškodeného srdcového svalu pri liečbe následkov infarktu. Výsledkom má byť to, že sa bunky dostanú až do mozgu Michaela, ktorý je od pádu na lyžovačke najviac zasiahnutý.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk